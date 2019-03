El albergue para temporeros de Martos atiende de 263 personas en la campaña 2018-2019

El albergue para temporeros de Martos (Jaén) ha alojado a 263 personas durante los 42 días en los que ha permanecido abierto en la campaña de la aceituna 2018-2019.Así lo ha indicado el Ayuntamiento tras la reunión que la Comisión Local de Inmigración ha celebrado esta semana para abordar el funcionamiento de este centro que ha contado, entre otros, con el concejal de Bienestar Social, Francisco Mirando.El edil ha detallado que las instalaciones abrieron sus puertas el 3 de diciembre de 2018 y funcionó hasta el pasado 14 de enero. En este periodo, ha alojado a 261 hombres y a dos mujeres con un total de 642 estancias.Con respecto a las manutenciones y desplazamientos, ha apuntado que los datos son similares a otras ediciones y en esta última campaña se han registrado 1.768 manutenciones y 42 desplazamientos propiciados a las personas alojadas en el albergue.El concejal también se ha referido a las personas no alojadas que han sido atendidas en el albergue: ha habido 93 aseos y que se ha atendido a 36 personas que no estaban allí alojadas. También se han prestado seis desplazamientos y seis manutenciones a personas no alojadas.El punto de información instalado en la estación de autobús de Martos ha prestado 147 atenciones y se ha atendido a una decena de personas del sector empresarial y de estas atenciones se han producido 28 contrataciones.Miranda ha agradecido al resto de organismos e instituciones la colaboración reinante. Así, Cruz Roja ha colaborado con 50 atenciones, además del servicio de ropero, y el comedor social de Cáritas ha prestado 3.350 cenas.La campaña ha transcurrido con normalidad y este foro ha permitido reflexionar sobre los problemas de vivienda para las personas que llegan con un empleo. "En líneas generales, normalidad y colaboración entre todas las administraciones y organismos representantes", ha concluido.El de Martos es uno de los 20 albergues que integran la red provincial en otras tantas localidades con un total de 681 plazas, cuya apertura y cierre se adapta a la demanda y evolución de la campaña en los respectivos municipios.Así, abrieron paulatinamente desde el 23 de noviembre, cuando lo hizo en primer lugar el de Jaén capital hasta el 10 de diciembre, cuando abrió el de Villanueva de la Reina. Igualmente, han dejado de funcionar de forma escalonada y fue Torredonjimeno en último en cerrar el pasado 17 de febrero.Desde estos centros, quienes llegan en busca de un tajo durante la recolección de la aceituna reciben atención en necesidades básicas como alimentación, aseo, y alojamiento. En cuanto a los billetes de autobús para desplazarse a sitios donde pueda existir trabajo o para el retorno a sus lugares de procedencia, este año los ha dispensado Cruz Roja mediante una subvención nominativa otorgada por la Junta.En esta campaña, el dispositivo provincial ha estado compuesto por 20 albergues municipales, frente a los 22 de la pasada. No han llegado a funcionar los de La Puerta de Segura y Bailén, debido a que en los últimos años no habían tenido demanda, lo mismo que ocurrió con el de Pegalajar, que lleva sin abrir tres años.En 2014, eran 24 los albergues para temporeros distribuidos por la provincia con 770 plazas, número que se ha ido reduciendo hasta llegar a la veintena. En los albergues, como norma general, los temporeros pueden pernoctar de forma gratuita durante tres noches consecutivas.--EUROPA PRESS--