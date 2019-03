Dirty Dogs y Señor Nadye abren este sábado las semifinales del XXII Concurso de Bandas Emergentes de Porcuna

Las semifinales del XXII Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) arrancan este sábado con las actuaciones de los linarenses Dirty Dogs y Señor Nadye, que llegan desde Guadalajara.El Pub Titín acogerá a partir de las 22,00 horas esta cita doble, la primera de las cuatro previstas en establecimientos de la localidad para seleccionar a los tres finalistas de este certamen que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Juvenil Miaque.Por las otras semifinales pasarán Put Off (Chiclana) y Pablo Barraka (Murcia), el próximo día 23 en el Kiosco Nuevo; Rokavieja (Yecla) y The Tragic Company --los malagueños sustituyen a The Grandland Sinners tras decidir no seguir en el concurso por problemas de coordinación de agenda-- el 13 de abril en la piscina municipal y Celia es Celiaca (Madrid) y Break the Senses (Málaga), el 27 del mismo mes en el Kiosco Alfresquito.La selección de los tres finalistas se realizará mediante un sistema mixto que tendrá en cuenta tanto la votación del público como del jurado formado por miembros de la Asociación Miaque. La actuación en la que se decidirá el ganador del XXII CBE Ciudad de Porcuna tendrá lugar el próximo 2 de agosto en el marco del MiaqueFest 2019. El primer clasificado se llevará un premio de 1.000 euros, mientras que para el segundo y el tercero será de 600 y 400 euros, respectivamente.Un total de 166 grupos han concurrido a esta vigésimo segunda edición de un certamen que sigue sumando años sin perder la esencia que lo ha situado como un referente en Andalucía para las formaciones que están abriéndose camino.De hecho, por él han pasado bandas de la talla de Guadalupe Plata, Jammin Dose, Nacional Cuarta, La Barca de Sua, Trathucada, Supersanwich, Jarrillo'lata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Los News, The Royal Flash, El Kamión de la Basura, Santísima, o los ganadores de 2018, los sevillanos The Trackers.--EUROPA PRESS--