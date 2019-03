Diputación y Junta se tienden la mano para impulsar proyectos beneficiosos para la provincia

Jaén.- MásJaén.- Diputación y Junta se tienden la mano para impulsar p

La Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía han tendido la mano para impulsar de forma conjunta proyectos e iniciativas que sean beneficiosos para la provincia.Así lo han trasladado a los periodistas tanto el presidente de la Administración supramunicipal, Francisco Reyes, como la delegada del Gobierno autonómico en Jaén, Maribel Lozano, antes de la reunión que han mantenido este lunes en el Palacio Provincial.Ha sido en una primera visita protocolaria desde el nombramiento de Lozano, en la que Reyes ha subrayado la voluntad de "colaboración en beneficio de la provincia y ha aprovechado para "plantearle casi una treintena de inversiones, actuaciones y programas en los que la Diputación va de la mano del Gobierno de Andalucía"."Esta visita forma parte del protocolo por las magníficas relaciones que ha habido, y tiene que seguir habiendo, entre la Diputación y el Gobierno andaluz", ha afirmado no sin destacar la necesidad de que en el futuro se mantenga ese "trabajo conjunto que sin duda han tenido sus beneficios" para la ciudadanía jiennenses a lo largo de estos años.En esta línea, ha insistido en que "como todo, es susceptible de mejorar" y ha expresado su deseo de "profundizar "en la mejora de estas relaciones y la articulación de la colaboración" entre ambas administraciones.Por ello, con el objetivo de hablar de esos casi treinta proyectos, "de manera inmediata" los delegados territoriales recibirán la solicitud de reunión por parte de los diputados con área "para analizar de manera paralela y sectorial todas y cada una de esas actuaciones que son importantes"."En unos casos porque está implicada la Diputación y en otros porque son relevantes para los municipios de la provincia y de manera directa o indirecta hemos trabajado en ellos desde la Diputación", ha comentado. Entre otros, ha aludido a algunos que "ya están en marcha", como puede ser el Palacio de Deportes Olivo Arena, "del que está a punto de producirse la adjudicación definitiva" y cuya construcción financian al 50 por ciento Junta y Diputación.También se ha referido a otros proyectos que "se quedaron a punto", incluso mandados a licitación, caso del acceso a Geolit desde la A-44 o el Centro del Lince en Andújar, una iniciativa "potente desde el punto de vista turístico" que "debe seguir su ritmo o acelerarse si es posible"."Para llevarlos a cabo, nos ponemos a su entera disposición, como hemos hecho con el Gobierno anterior, para ser interlocutores con los municipios, para resolver problemas con los municipios", ha manifestado Reyes.Un ejemplo de esta línea de acción es la construcción de las depuradoras, que le compete a la Junta. No obstante, desde la Diputación, a instancias de los ayuntamientos, se realiza el expediente de expropiación de los terrenos donde se construyen esas infraestructuras. Al hilo, ha resaltado "la agilidad y la capacidad técnica" de esta Administración, "que en muchos casos no poseen los ayuntamientos, para resolver inconvenientes como este".LEALTADPor su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Jaén se ha mostrado "contenta" porque se produzca esta reunión que ha considerado "fundamental". "Tenemos que sentarnos los máximos responsables de ambas instituciones para hablar, conocer y saber cuáles son esos proyectos que están en marcha y que queremos seguir ejecutando y desarrollando en el ámbito de la provincia", ha indicado.Al respecto, ha dicho llegar "con muchas ganas de escuchar" a Reyes y "conocer de primera mano cuáles son esos proyectos que hay que poner en marcha de manera inminente". Ha precisado, además, que hablarán "de todo tipo de cuestiones", desde infraestructuras a turismo y empleo; en definitiva de todos los que "sean buenos y positivos" para Jaén, "en los que el Gobierno de la Junta de Andalucía va a estar de la mano de la Diputación".Lozano ha incidido en que el objetivo primordial" del Ejecutivo autonómico es que la provincia prospere, se desarrolle, que los municipios crezcan y que "todos los jiennenses sientan el respaldo y el apoyo de todas las instituciones". Para ello, según ha añadido, es clave "el trabajo conjunto, esa lealtad entre instituciones que tiene que seguir siendo como ha sido."Y me comprometo a que así va a ser", ha asegurado la delegada sobre un trabajo que debe ser "constante, fluido, de mucha colaboración" con el fin básico de "mejorar la vida de los jiennenses y que esas infraestructuras y proyectos que sean buenos para la provincia de Jaén se pongan en marcha cuanto antes".--EUROPA PRESS--