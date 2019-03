Diputación reconoce a una treintena de trabajadores con más de 40 años de servicio en la Administración

Jaén.- MásJaén.- Diputación reconoce a una treintena de trabajadores c

El salón de plenos de la Diputación de Jaén ha acogido el reconocimiento a "la labor y el compromiso del personal" de 32 empleados y empleadas públicas con más de 40 años de servicio en la Administración provincial. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ha sido el encargado de presidir el acto en el que han estado presentes los miembros de la corporación provincial y que se enmarca en la conmemoración del 40º aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos."En esta efeméride no podía faltar el reconocimiento a aquellos y aquellas que han sido claves a lo largo de estas cuatro décadas, y me refiero a los trabajadores y trabajadoras de la Diputación Provincial", ha señalado Reyes, que ha apuntado que "los responsables políticos hemos ido cambiando cada mandato, cuando la ciudadanía así lo ha decidido, pero la constante han sido estos trabajadores".Además, ha destacado que "el capital más importante de cualquier sociedad es el humano, porque en él radica el talento, el esfuerzo, la creatividad, el compromiso, las ideas". En su intervención ha destacado que los últimos 40 años han sido "de vértigo", al tiempo que ha subrayado el avance experimentado en este tiempo y el papel jugado por las administraciones a la hora de poner en marcha servicios que hoy en día son realidades.Reyes ha agradecido a los empleados públicos el "trabajo para el desarrollo de la provincia, por la igualdad de oportunidades entre los municipios, por el buen funcionamiento de los ayuntamientos, y por una gestión pública ágil y eficiente".Por último, el presidente de la Diputación ha recordado las múltiples actividades organizadas con motivo del 40º aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos, "un buen momento para reflexionar sobre el avance experimentado por esta provincia, y ponerlo en valor, porque no ha sido fácil llegar hasta donde estamos. Por eso hay que darlo a conocer, para que se valore en su medida".--EUROPA PRESS--