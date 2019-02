Diputación rechaza en pleno la instalación de una macrogranja porcina en Dehesas de Guadix

El pleno de la Diputación de Jaén ha respaldado la moción del PSOE en contra de la instalación de una macrogranja porcina en Dehesas de Guadix (Granada) por su efectos negativos sobre los municipios jiennenses de Pozo Alcón, Huesa e Hinojares.La moción ha sido defendida por el diputado Pedro Bruno, que ha rechazado la macrogranja "por el impacto medioambiental y socioeconómico que tendría en los municipios de la zona". Con esta iniciativa, también se ha pedido a la Junta que adapte su normativa urbanística y ambiental para evitar que este tipo de explotaciones vayan contra el desarrollo de pueblos y entornos rurales.El diputado socialista ha indicado que existen una serie de perjuicios, consistentes en "los altísimos costes medioambientales y escasos beneficios socioeconómicos para la zona", ya que conllevaría malos olores, impacto visual y proliferación de insectos y roedores. Además, exigiría una altísima cantidad de agua en una zona en la que ya escasea incluso para consumo humano y habría problemas de contaminación de acuíferos y cursos fluviales del entorno. A esto hay que añadir que se generarían millones de litros de purines que harían inutilizables los campos para la agricultura.Respecto al impacto laboral, Pedro Bruno ha puntualizado que "se crearían apenas una decena de empleos que no compensaría la destrucción de puestos de trabajo que provocaría en las empresas de la zona que se dedican al turismo rural".La otra moción del PSOE aprobada por unanimidad ha sido la propuesta consistente en mostrar el respaldo de la institución al Gobierno de España en su defensa de la soberanía nacional, la legalidad constitucional, la democracia, la libertad, la tolerancia y la convivencia, todo ello como pilares del Estado de Derecho.La portavoz del PSOE, Pilar Parra, ha defendido esta moción, afirmando que defender a España frente al secesionismo "es defender la igualdad de todos los españoles" y ha recordado que en sus 140 años de vida, el PSOE siempre ha demostrado desde las instituciones su defensa del Estado como partido inequívocamente nacional y laico."En ningún momento se ha puesto en jaque el orden constitucional, ni se ha negociado un supuesto derecho a la autodeterminación en contrapartida a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Partido Socialista siempre ha tenido sentido de Estado", ha recalcado Parra.Parra ha incidido en que "premeditadamente las tres fuerzas de derechas de este país han decidido trasladar a la calle la crispación y el insulto, así como abandonar los foros donde debe hacerse política". Ha advertido que "estos movimientos representan una amenaza real a la que ha sido nuestra lucha por una sociedad más justa, libre, plural e igualitaria. La convivencia es la única capaz de garantizar la unidad de España".Por su parte, el grupo Popular ha presentado dos mociones, una aprobada y otra rechazada. Por un lado, los populares han planteado un convenio entre el Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Diputación para la financiación de la carretera que conecta Villalobos y Ermita Nueva.El diputado socialista José Castro ha apuntado que "con el presupuesto que han presentado no se hace ni un camino, habría que presupuestar cinco veces más la cantidad que han indicado en su moción. No es razonable lo que están proponiendo". No obstante, el PSOE ha aceptado, aunque con una enmienda consistente en que la Junta de Andalucía se encargue de financiar un tercio de la vía entre Villalobos y Ermita Nueva, quedando las otras dos partes financiadas por el Consistorio de Alcalá la Real y por Diputación. Aceptada la enmienda, la moción ha salido adelante.El PP también ha presentado una moción relativa al fondo de ayudas de los ayuntamientos de la provincia por la puesta en marcha de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, con un impulso económico por parte de la Diputación para contribuir por la subida del salario mínimo interprofesional. Manuel Hueso ha sido el diputado encargado de rebatir este punto, indicando que "no es la primera vez que se realizan estos planes, que ya también se impulsaron en 2014 y 2016", y que los ayuntamientos tienen que tener una previsión para su cumplimiento económico."Esta Diputación cumple con sus planes provinciales, con todos los municipios de esta provincia, porque nosotros sí confiamos en los entes locales. Es la Junta de Andalucía la que tiene que salir adelante", ha dicho el diputado.--EUROPA PRESS--