Diputación homenajea a los ayuntamientos en el 40º aniversario de las primeras elecciones municipales

La Diputación de Jaén ha celebrado el acto central de la conmemoración del 40º aniversario de los ayuntamientos y diputaciones democráticos. En la fecha en la que se celebraron las primeras elecciones municipales -el 3 de abril de 1979-, la Administración provincial ha rendido un homenaje a los 97 ayuntamientos jiennenses."Un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y compromiso de 7.252 concejales y concejalas y 588 alcaldes y alcaldesas que han pasado por los ayuntamientos, a los que se suman los 212 diputados y diputadas", ha subrayado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que ha destacado la relevancia del municipalismo en el "cambio espectacular que han tenido nuestros pueblos y ciudades".Reyes ha hecho hincapié en la importancia de reconocer en el marco de esta conmemoración el esfuerzo de esas personas que "de manera desinteresada le han quitado tiempo a su familia, trabajo y tiempo libre para trabajar por los suyos".Además, ha señalado la necesidad de "trasladar a la gente joven, la que no vivió entre las décadas de los 70 y los 90, que los pueblos están así no por casualidad sino debido al trabajo de todas estas personas", además de destacar la labor desarrollada por los responsables municipales a lo largo de estos 40 años."Las infraestructuras y servicios municipales actuales son fruto del esfuerzo de alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que han estado apoyados por la ciudadanía en cada uno de nuestros municipios", ha señalado Férriz.Durante este acto, se han entregado a cada ayuntamiento tres cuadernos. Uno específico para cada consistorio en el que se recogen las actas de constitución de todas las corporaciones desde el año 1979, así como la composición de cada una de ellas. El segundo volumen incluye esta misma información relativa a la Diputación, y el tercero un índice con todos los concejales que han formado parte de los ayuntamientos de la provincia.Francisco Reyes ha puesto de relieve el "trabajo realizado por el IEG" para la preparación de estos cuadernos, ya que "han sido más de 800.000 páginas analizadas y digitalizadas", una documentación que además se incorpora a los fondos de este organismo autónomo de la Administración provincial.Este homenaje a los ayuntamientos jiennenses ha incluido también una ponencia de Manuel Zafra, profesor de Ciencia Política y de la Administración y doctor en Derecho por la Universidad de Granada, sobre el futuro y la historia reciente de las administraciones locales.Durante la misma, Zafra ha apostado por definir de forma clara las funciones y materia de ámbito municipal. "Es necesario constitucionalizar lo local como nivel de gobierno, para lo que la Constitución Española debe prever una legislación de autonomía local con mayoría absoluta, que incluya un listado de competencias municipales", ha apuntado.Asimismo, ha defendido la necesidad de que exista un gobierno intermedio entre los municipios y las comunidades autónomas y de que se definan bien las competencias y el papel de la provincia, además de apostar por una financiación de los municipios que no esté condicionada.Este acto forma parte de un programa conmemorativo que ha incluido a lo largo de los últimos meses más de un centenar de actividades, con conferencias, publicaciones, homenajes o exposiciones. Dentro de estas propuestas, hasta finales de junio se podrá visitar en el Palacio Provincial la exposición 'Jaén, provincia transformada: 1979-2019', muestra que además recorrerá las diferentes comarcas de la provincia.