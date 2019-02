Diputación destinará 125.000 euros para adecuar la zona del coro del Hospital de Santiago de Úbeda

Visita al coro del Hospital de Santiago

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha presentado junto a la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, el proyecto de acondicionamiento y mejora del coro de la capilla del Hospital de Santiago, al que se destinarán 125.000 euros.Esta es la tercera fase de una intervención que comenzó en 2016 en este edificio monumental de la ciudad ubetense, que acoge "no sólo gran parte de la programación cultural de Úbeda, sino que también es sede de eventos, jornadas, seminarios y congresos de todo tipo, por lo que es uno de los centros culturales más importantes de la provincia jiennense", según ha remarcado Reyes.Con esta actuación, el objetivo es renovar las gradas con una nueva estructura y configuración, adecuándolas a los criterios de accesibilidad y evacuación contra incendios; mejorar el acondicionamiento acústico; preinstalar la climatización bajo las gradas y renovar la instalación eléctrica y la iluminación de emergencia.De esta forma, y sumada a las dos anteriores intervenciones, la Diputación habrá destinado un total de 400.000 euros a distintas obras con las que, como ha subrayado Francisco Reyes, "vamos a conseguir que este espacio cultural presente un aspecto mucho más moderno y adaptado al gran uso que la ciudadanía ubetense hace de este recinto".Desde la Administración provincial "se atiende así la demanda del Ayuntamiento ubetense, dado el elevado uso que este edificio ha tenido en los últimos 20 años, ya que la vida cultural local ha encontrado en este espacio un lugar donde desarrollarse y crecer, y ya era preciso intervenir para adaptarlo a los nuevos tiempos y sobre todo para que los usuarios disfrutaran al máximo de los espectáculos de primer nivel que alberga".En esta línea, el presidente de la Diputación ha puesto de manifiesto que el compromiso con el conjunto de los ayuntamientos y que este caso se traduce en actuar en un edificio que "no sólo tiene un indudable uso cultural, sino que además contribuimos a salvaguardar el rico patrimonio monumental jiennense, poniéndolo en valor para potenciar y garantizar la actividad turística, y también porque es uno de los enclaves sobre los que se sustenta la estrategia Jaén, paraíso de encuentros que impulsamos desde la Diputación".Sobre esta cuestión, Reyes ha apuntado que la provincia "se ha convertido en los últimos años en un destino de interior de primer nivel, no sólo como destino cultural y turístico, sino también como lugar idóneo para acoger congresos, jornadas y seminarios, y para eso es fundamental que nuestras instalaciones reúnan las mejores condiciones posibles".De ahí, estas sucesivas intervenciones en este "enclave único" que es el Hospital de Santiago de Úbeda, tanto dentro del edificio como en su entorno ya que también se ha reurbanizado recientemente la calle Obispo Cobos. Para Reyes, las actuaciones están "más que justificadas, porque de esta forma "reforzamos el valor de una de nuestras joyas de la corona, uno de los lugares que hacen de nuestro paraíso interior un destino que merece la pena visitar, ya sea por su variada y rica oferta turística como por la diversidad de espectáculos culturales que alberga".--EUROPA PRESS--