Diputación colaborará con el equipo de robótica del IES Santa Catalina en la First Lego League

La Diputación de Jaén colaborará con el equipo Alejandrinos, del taller de robótica del IES Santa Catalina, de Jaén, para que pueda participar en la final española de la First Lego League que se celebrará en Tenerife los días 23 y 24 de marzo.El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha visitado este centro educativo de la capital jiennense y ha conocido de primera mano el trabajo desarrollado en este taller, que permitió al equipo formado por profesores voluntarios del centro, un padre y 18 estudiantes, alzarse con el primer premio en la fase provincial de este prestigioso torneo internacional de robótica.En este sentido, Reyes ha mostrado su compromiso para hacer posible la participación en la final de este equipo que corría peligro por la imposibilidad del centro de asumir los gastos que implica el desplazamiento y alojamiento en la isla tinerfeña.El presidente de la Diputación ha señalado que se trata de una oportunidad para promocionar la provincia y también ha destacado la ilusión de los jóvenes y la importancia de que sigan mostrando interés por la ciencia y la tecnología, dedicando parte de su tiempo extraescolar a la robótica.Respecto a la First Lego League, cuya fase provincial fue organizada por la Diputación de Jaén y la Fundación Scientia, Francisco Reyes ha celebrado que "ya es un éxito para este equipo de Jaén haber llegado a la final nacional", donde se darán cita los ganadores de los 37 torneos clasificatorios celebrados por toda España.El equipo Alejandrinos, compuesto por estudiantes de 2º, 3º y 4º de Secundaria, participa con P.A.C.O. (Potencia Alejandrina Capacitada para Obstáculos). Es su primer robot, programado íntegramente por todo el equipo, pensado para realizar las misiones que la competición First Lego League plantea. Este torneo es el programa de referencia en España que se inspira en un problema real para proponer un apasionante desafío y anima a los jóvenes a resolverlo mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología.--EUROPA PRESS--