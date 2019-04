Diputación abre una nueva convocatoria de ayudas para favorecer la instalación de grandes empresas

Jaén.- MásJaén.- La Diputación se suma a La Hora del Planeta apagando

La Diputación de Jaén ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para financiar proyectos empresariales que se instalen en la provincia y generen un mínimo de 15 puestos de trabajo.El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado en su número de este martes la línea de ayudas que se enmarca en el Plan de Empleo de la Administración provincial y con la que se pretende que nuevas iniciativas empresariales intensivas en la creación de empleo se implanten en el territorio provincial.Esta convocatoria está dotada con un total de cinco millones de euros y el plazo para solicitar las subvenciones permanecerá abierto hasta el 16 de agosto. La cuantía de las ayudas, que tienen un carácter incentivador para la instalación de nuevos negocios en la provincia de Jaén, se destinará a subvencionar durante dos años los costes salariales: salario bruto y cotizaciones obligatorias como las de la Seguridad Social, que se deriven de la creación de estos puestos de trabajo. El porcentaje subvencionado será distinto en función del tamaño de la empresa solicitante.Así, se sufragará un porcentaje del 45 por ciento de los costes salariales del proyecto a pequeñas empresas --que son las que cuentan con menos de 50 personas y no superan un volumen de negocio de diez millones de euros--; un 35 por ciento a las medianas --aquellas que cuentan con menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocio no supera los 50 millones o su balance general no es superior a los 43 millones de euros--.Por último, se sufragará un 25 por ciento a las grandes empresas --las que emplean a más de 250 personas y tienen un volumen de negocio de más de 50 millones de euros o un balance general superior a los 43 millones de euros--.Estas ayudas pueden solicitarlas tanto las empresas que tengan previsto implantarse en la provincia jiennense como también aquellas que ya tengan establecimiento operativo en Jaén, siempre que presenten proyectos de inversión ligados a la creación de empleo, en este caso, de 15 o más puestos de trabajo.Cada uno de los empleos creados gracias a esta inversión deberá mantenerse en la provincia de Jaén a lo largo de cinco años desde la primera ocupación del puesto, o tres años si se trata de una pyme. Una comisión evaluará los proyectos presentados y ponderará la creación de empleo que generen, la utilización de recursos locales en los procesos de producción, distribución o comercialización, y el carácter innovador de la empresa peticionaria en la provincia de Jaén.--EUROPA PRESS--