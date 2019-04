Díaz: "Mal que a Marín le pese", la Junta "no podría seguir" sin el ap

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha respondido al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que "mal que le pese", sin el apoyo de Vox "este Gobierno no podría seguir", aunque "le avergüenza reconocerlo".Así lo ha indicado este lunes en Jaén antes de participar en un acto en reconocimiento a los alcaldes socialistas en la provincia desde la vuelta de la democracia, y a preguntas de los periodistas, después de que el líder de Ciudadanos en la comunidad la haya acusado de "convertir a Vox en el único partido útil de la oposición" por negarse a aprobar los presupuestos autonómicos antes incluso de conocerlos.Para Díaz, Marín "sabe perfectamente que el Gobierno se basa en el apoyo de Vox", aunque "le cuesta trabajo reconocerlo". "Creo que le avergüenza reconocerlo, pero es evidente que cuando el presidente de la Junta dice que va a cumplir todos sus compromisos con Vox lo hace porque le debe el gobierno a Vox", ha afirmado.En este sentido, la dirigente socialista ha puesto de relieve que, "mal que a Marín le pese es vicepresidente de la Junta gracias a los votos y el apoyo de Vox", de manera que, "si no lo tuviera, es evidente que este gobierno no podría seguir".--EUROPA PRESS--