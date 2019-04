Desalojados una mujer y dos niños por un incendio de madrugada en la cocina de su casa en Mengíbar

Vehículo de Bomberos de Jaén

Una mujer y dos niños han sido desalojados a causa de un incendio registrado en la madrugada de este jueves en la cocina de su domicilio en el municipio jiennense de Mengíbar en el que no se han producido heridos.Según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, el fuego se declaró sobre las 4.20 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Jaén, Guardia Civil y Policía Local, que rápidamente lograron controlar la situación.La mujer y los dos menores fueron desalojados de la casa incendiada y no pudieron regresar a pasar la noche, aunque no se han registrado heridos ni afectados por el fuego ni por el humo.--EUROPA PRESS--