Derrumbe sin heridos en una vivienda del casco antiguo

Derrumbe en la calle Elvín

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, ha informado de la actuación de la Policía Local y Bomberos en el derrumbe de parte de fachada y de techo en una vivienda de la calle Elvín, en el corazón del casco antiguo de la capital jiennense.El suceso ha tenido lugar sobre las 4,00 horas de este miércoles, cuando se recibió una llamada del Servicio de Emergencias del 112 Andalucía comunicando el derrumbe. Hasta el lugar de los hechos se personó una unidad de Policía Local que comprobó que la calle había quedado cortada por la caída de parte de un muro del edificio situado en el número 8.A la llegada de la dotación de Bomberos, se procedió a entrar en la vivienda para comprobar si había personas en su interior, ya que según los vecinos habita un matrimonio de nacionalidad rumana. Sin embargo, comprobaron que no había nadie en su interior en esos momentos.Posteriormente, llegó la familia que habitaba dicha vivienda y se les indicó que no podían acceder a su domicilio por encontrarse la vivienda en estado de ruina. Asimismo, la Policía Local les ha comunicado la posibilidad de realojo, pero los inquilinos han manifestado que no lo necesitan por ahora ya que tienen familiares para acogerlos.Por parte del servicio de Bomberos, se ha tomado la decisión de precintar el piso aunque el resto de moradores del edificio pueden seguir ocupando sus viviendas. De esta forma, se ha procedido a cortar la parte de la calle que ha quedado afectada con el fin de dar seguridad a los viandantes y vecinos que circulan por ella y se ha informado a los técnicos municipales para su evaluación.--EUROPA PRESS--