CSIF reclama la recuperación del segundo equipo de urgencias en la zona básica de Mancha Real

El sector de Sanidad de CSIF Jaén ha reclamado la reimplantación completa del equipo de urgencias para la zona básica sanitaria de Mancha Real (Jaén).Según CSIF, el equipo de urgencias, a día de hoy, de lunes a viernes está formado por un médico, un médico residente, un enfermero y un celador; durante el fin de semana y festivos lo forman dos equipos incompletos, haciendo uno de ellos guardias cortas, es decir, por la noche solo se mantiene uno.Esto provoca que, "si hay una urgencia, en el centro de salud se queda allí un celador, profesional que debido a su formación no puede realizar una urgencia sanitaria".Añade el sindicado en un comunicado que "hace unos días, de forma unilateral por parte de la Administración, se decidió la inclusión de un profesional de Enfermería con jornada laboral ordinaria en horario de guardia". Sin embargo, la organización sindical insiste en que "la necesidad primordial de esa zona es restablecer el doble equipo de urgencias; que haría frente a tres municipios, Mancha Real, Pegalajar y Torres y, así, se descongestionaría Jimena".Asimismo, la responsable del sector de Sanidad en CSIF Jaén, Eva Clavero, ha señalado que la contratación de un enfermero más de la forma establecida crea tres vías negativas. La primera, para el propio enfermero contratado "que lo hace a través de un contrato basura con una jornada laboral en horario de guardias, es decir, con jornadas de entre 17 y 24 horas".En segundo lugar, este contrato "perjudica a los 15 compañeros de Enfermería" porque "se les modifica sus condiciones laborales y económicas y se cambia, sin previo aviso, un cuadrante aprobado a comienzos de año. Y por último, "no se duplica el equipo de guardia de la zona" y "se sigue manteniendo un solo equipo para esa zona tan amplia".El sindicato CSIF exige que, lo mismo que se ha hecho en Martos, la zona de Mancha Real se equipe con otro grupo real y completo de guardia; y no se refuerce con "parches" y a costa de la precariedad laboral de los profesionales sanitarios.--EUROPA PRESS--