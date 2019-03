Jaén.- CSIF pide ampliar la figura del interlocutor policial territori

CSIF en Jaén ha expresado este martes su "repulsa" por la nueva agresión sucedida en el Hospital Neurotraumatológico y ha defendido la necesidad de ampliar la figura del interlocutor policial territorial sanitario "a cualquier personal" de los centros, "no solo al sanitario".Así lo ha señalado la responsable del Sector de Sanidad del sindicato, Eva Clavero, quien ha añadido que, ante las anteriores agresiones sucedidas en Jaén y Linares, mantuvieron una reunión el pasado viernes con el citado interlocutor en la que expuso su preocupación por los hechos ocurridos."En las últimas tres agresiones ha sido atacados tanto personal sanitario como no sanitario. Esta última un celador y en la anterior un administrativo, por lo que consideramos que cualquier empleado está en riesgo de sufrir alguna agresión verbal o física, sin la particularidad de que seas médico o enfermero", ha afirmado en una nota.Ha recordado, además, que CSIF ha puesto en marcha en los últimos años la elaboración de campañas informativas sobre el protocolo en una situación de este tipo, además del plan de autoprotección con el fin de prevenir y controlar los riesgos y saber cómo dar la respuesta adecuada que ya tiene la administración de Salud.Igualmente, en el último Comité de Seguridad y Salud, donde CSIF está representado, se abordó la necesidad de analizar el actual Plan de Agresiones para revisarlo y hacer las aportaciones adecuadas para actualizarlo y conocer los aspectos que puedan ser útiles ante posibles nuevas agresiones.Al hilo, Clavero ha instado a la Administración a zanjar los posibles problemas que puedan provocar este tipo de agresión, "como son la escasez de las plantillas o la falta de recursos materiales o de infraestructuras sanitarias en las instalaciones".Ha defendido que "hay que abandonar la cultura reparadora, para instalar la cultura preventiva", al tiempo que ha solicitado a los empleados que, si sufren cualquier tipo de agresión, no lo dejen pasar"."Es necesario denunciar para conocer de primera mano qué tipo de agresiones son las mayoritarias y cuál es la situación previa al ataque, del mismo modo que su integridad se ha dañado y se debe responder de forma adecuada para respaldar al trabajador en su centro de trabajo", ha afirmado no sin recordar que el sindicato puso en marcha el gabinete psicosocial CSIF Ayuda ante las situaciones de riesgo en la que se encuentran muchos colectivos de empleados públicos y privados.Precisamente este martes ha tenido lugar una concentración ante el Hospital Neurotraumatológico para mostrar la repulsa y condena a las agresiones a los profesionales. "En estos casos, tolerancia cero", ha subrayado la delegada de Salud y Familias, Trinidad Rus, que ha estado presente.--EUROPA PRESS--