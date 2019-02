CSIF critica que el único ortopantomógrafo de la provincia lleve averiado un mes

El sector de Sanidad de CSIF Jaén ha criticado que el único ortopantomógrafo de la provincia lleva averiado un mes, en lo que ha calificado como "otra de las muchas deficiencias con las que cuenta el Complejo Hospitalario de Jaén".El ortopantomógrafo es un aparato de rayos con el cual se representa en una fotografía la mandíbula y los dientes al completo, por lo que es "fundamental" para cualquier diagnóstico en odontología. El Complejo Hospitalario de Jaén cuenta con el único aparato de este tipo en la provincia, sin embargo "se averió el pasado 18 de enero y no se ha arreglado".En este sentido, el sindicato considera "indignante" que desde el 18 de enero los empleados públicos estén teniendo que quitar las citas de los usuarios a diario, con el agravante de que "si no podían ponerse en contacto con el ciudadano en cuestión y se presentaba allí desde cualquier parte de la provincia, tenía que volverse sin haberse realizado la radiografía"."Los empleados están desesperados, no pueden realizar su trabajo y, además, tienen que lidiar los usuarios, que muy justamente, reclaman que se les hagan sus pruebas", señalan desde el sector de Sanidad de CSIF Jaén.Para CSIF resulta "insultante" que "algo tan básico no se arregle de inmediato" porque con esta situación lo único que se produce es "el incremento de la lista de espera, la repercusión en la calidad al usuario y la precariedad laboral por la falta de recursos materiales para realizar su trabajo los empleados públicos"."Es la pescadilla que se muerde la cola, si algo se rompe y no se arregla todo se retrasa. La Administración no puede defender una calidad sanitaria y no solucionar lo que se avería, es incongruente", señala el sindicato en un comunicado.Por otro lado, CSIF lamenta que debido a este hecho, "muchos usuarios tengan que hacerse esta radiografía en las consultas privadas para agilizar su diagnóstico y posterior tratamiento".--EUROPA PRESS--