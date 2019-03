La sección sindical de CSIF Jaén en Salud Responde ha criticado "la sobrecarga" de llamadas que se está produciendo en los últimos días debido, según el sindicato, a la falta de personal. Esta saturación no sólo afecta al estrés de los empleados, sino que la calidad del servicio "disminuye considerablemente" puesto que se producen esperas de más de dos minutos para los usuarios."Consideramos que en una situación urgente o de alarma, dos minutos son una eternidad. Además, esta cola de llamadas que se alarga horas, provocando que los trabajadores y trabajadoras no tengan el tiempo suficiente para elaborar los informes o, incluso, para realizar sus reglamentarios descansos", detalla el sindicato en un comunicado.Añaden que en estos últimos dos días se ha producido un incremento de ese estrés debido a la falta de personal en sala. Según tiene conocimiento CSIF, alrededor de un tercio de ese personal está realizando una formación para implantar un nuevo servicio en Salud Responde, punto que desde el sindicato es muy positivo y necesario, pero provoca, "al no estar bien programado", una falta "considerable" de profesionales que se hagan cargo del servicio."La formación es totalmente necesaria y valoramos que se hagan estos cursos, sin embargo, la mala planificación incide directamente en los demás compañeros y, por consiguiente, en la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos", ha indicado el delegado de CSIF en Salud Responde Jesús Martínez.Asimismo, Martínez ha lamentado que la empresa privada que gestionada este servicio público, Ilunion Contact Center Bpo junto con EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias) "ignoren la salud de nuestros compañeros y la calidad en el servicio"."Exigimos dignidad en nuestro puesto de trabajo, exigimos un nivel de calidad que poder dar al usuario y no estar en condiciones que podrían recordar a aquellos años de la revolución industrial con un aprovechamiento del trabajador de forma inaudita", ha señalado Martínez.--EUROPA PRESS--