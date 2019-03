La coordinadora de Ciudadanos en Jaén capital, María Cantos, ha reprochado al "viejo bipartidismo" del PP y PSOE el "marear y engañar" durante años a los propietarios de las 5.000 viviendas en situación irregular del municipio, al tiempo que ha instado al alcalde a "exigir para estas licencias el mismo trato que el ofrecido al Olivo Arena o Jaén Plaza".Cantos ha reconocido en un comunicado que esta situación irregular no es nueva para Jaén, y que "su uso electoralista tampoco sorprende", pero ha criticado que PP y PSOE hayan estado jugando con las esperanzas de legalizar durante años las viviendas de Cerro Molina, La Manseguilla, los Bermejales, Tentesón I y Tentesón II, cuya legalización estaba prevista en el fallido PGOU del 2016."La solución es difícil pero no imposible", ha dicho Cantos, señalando que ,"en primer lugar, habría que organizar de forma efectiva los servicios técnicos municipales", ya que "la inmensa mayoría de los vecinos de Jaén se sienten defraudados como consecuencia de la nefasta gestión de la tramitación de las licencias".Según Cantos, "no hay que intermediar, sino exigir el levantamiento de la suspensión a los suelos urbanizables no consolidados (SUNC), y exigir el mismo trato que el ofrecido Jaén Plaza u Olivo Arena".La coordinadora de la formación naranja ha pedido "que estas actuaciones sean aplicables" también para las demás 4.000 viviendas en suelo no urbanizable que esperan una respuesta municipal, las situadas en el Puente de la Sierra, Puente Jontoya, Puente Nuevo, Pago de Juan Ramos y Fuente del Realejo, entre otras. "Es necesario crear un departamento técnico-jurídico dedicado como ha hecho el resto de municipios de la provincia, ya que la normativa autonómica así lo permite", ha explicado Cantos.La coordinadora de la formación naranja ha señalado asimismo que desde enero Cs Jaén creó una Comisión Mixta de Urbanismo en la que participan técnicos, representantes de los SUNC, representantes de las demás zonas no urbanizables de Jaén y responsables del partido "con el objetivo de preparar las soluciones reales que se puedan trasladar tanto a los compañeros con competencias en la Junta de Andalucía, para aquellas propuestas autonómicas, como para confeccionar las soluciones a nivel municipal que nosotros sí que llevaremos a cabo".--EUROPA PRESS--