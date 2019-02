Cs arremete contra el PSOE en la Junta y el Ayuntamiento por el último derrumbe en el casco antiguo

Derrumbe en calle Elvín

Ciudadanos (Cs) ha arremetido con el PSOE durante sus años de gobierno en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento (PP) de Jaén por el último derrumbe de parte de una vivienda en la calle Elvín, en el casco antiguo de la capital jiennense.Cs critica en una nota que la ciudad de Jaén "lleva cuatro años sin un plan de suelo municipal y diez años sin ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas", lo que conlleva que la ciudad, y concretamente su casco histórico, se caiga "a pedazos sin remedio"."Ahora veremos a los dirigentes del PSOE defendiendo los intereses del casco antiguo y sus vecinos, cuando ellos han tenido los años y las competencias necesarios para haber dejado un casco antiguo rehabilitado, sin infravivienda y con proyectos como el anunciado para Antonio Díaz o para dar solución a las Viviendas Protegidas; no habiendo hecho nada en décadas desde sus Consejerías", ha dicho la coordinadora local, María Cantos.Asimismo, Cantos ha responsabilizado a un Ayuntamiento como el de Jaén que "nunca ha hecho los deberes, que no se ha molestado en elaborar un plan de suelo municipal básico para conseguir ayudas para viviendas".Por eso, según la formación naranja, "ha llegado el momento de que tanto el PP como el PSOE e IU, que no olvidemos que también tuvo responsabilidad de gobierno tanto en el Ayuntamiento de Jaén como en la Junta de Andalucía, reconozcan sus incompetencias en materia de vivienda que durante años han convertido a Jaén en una ciudad plagada de inmuebles ruinosos con el peligro para la seguridad que suponen tanto para los residentes como para los demás vecinos".--EUROPA PRESS--