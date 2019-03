La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en Marmolejo (Jaén), Noelia Garrido, ha registrado una moción en el Ayuntamiento en la que alerta de "una plaga" de orugas peludas (Ocnogyna baetica) que están causando "un profundo malestar" entre los marmolejeños."Desde hace unas semanas los vecinos nos vienen trasladando la presencia masiva de orugas peludas en distintas zonas de la localidad", ha explicado en un comunicado Garrido, a la vez que ha señalado que "se trata de un tipo de oruga propia de la mitad sur de España y común en campos y pastos".Además, ha precisado que "la atípica situación climatológica de este año ha hecho que se adelante su aparición". La edil de la formación naranja ha querido trasmitir "tranquilidad" en el sentido de que se trata de "unas larvas que no pican y no suponen un peligro ni para el hombre ni para los animales"."No obstante, se encuentran en una gran cantidad, no solo en lugares públicos como pueden ser los parques infantiles, sino en patios, fachadas e incluso en el interior del domicilio", ha añadido.Por ello, el Grupo Municipal Ciudadanos Marmolejo ha propuesto al Pleno que se realicen tratamientos de control en las zonas públicas afectadas y que se requiera a los propietarios de los solares privados que realicen las labores de desbroce y tratamiento de dichas parcelas para evitar una mayor propagación de dicha especie.--EUROPA PRESS--