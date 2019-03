Cooperativas Agro-alimentarias pide apoyo a la Junta para hacer frente a la caída de precios del aceite de oliva

Jaén.- Cooperativas Agro-Alimentarias pide apoyo a la Junta para hacer

Cooperativas Agro-alimentarias ha pedido apoyo a la delegada de la Junta en Jaén, Maribel Lozano, con el objetivo de poner en marcha herramientas de autorregulación del mercado del aceite que permitan hacer frente a la caída de precios.Así se lo han trasladado en el marco del encuentro que han mantenido con la delegada del Gobierno andaluz 48 horas antes de que se reúna el Consejo Andaluz del Olivar, convocado para el viernes por la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, con la situación actual de bajos precios como tema principal."El sector no puede estar a expensas ante vaivenes ilógicos del mercado. Tampoco de la activación de precios de intervención, marcados para unos niveles de precios ruinosos o que exigen decisiones de terceros no siempre sensibles a las necesidades del mundo del aceite. Los olivareros tienen derecho a disponer de herramientas, que vienen recogidas en las normas comunitarias, para poder asegurar estabilidad y precios dignos", ha dicho Higinio Castellano, como presidente de Cooperativas Agro-alimentarias.Ante esta situación Cooperativas apuesta por la suma de esfuerzos de los olivareros, la concentración y la toma de decisiones desde el sector, no desde fuera. Para Cooperativas, es posible establecer un mecanismo reglado de retirada y almacenamiento de aceite de oliva siempre que no incluya fijación de precios o reparto de cuotas de mercado, según las normas comunitarias.Cooperativas Agro-alimentarias ya propuso en la anterior reforma de la PAC constituir a las cooperativas como organizaciones de productores para concentrar la oferta y la comercialización de productos de sus asociados, estableciendo mecanismos de autorregulación. Sin embargo, tras la reforma no se dotó a esta propuesta de los medios económicos adecuados para implantarla.En la reunión se ha trasladado a la delegada también la decidida apuesta de las cooperativas por la calidad, y se ha solicitado su apoyo para resolver los problemas de seguridad por los robos en el campo, en el tema del agua y desarrollo de regadíos, y en la lentitud en trámites administrativos referidos a asuntos de Medio Ambiente que pueden tener incidencia en las relaciones de los agricultores con Bruselas.Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, que aúna a 163 de las 180 cooperativas agrícolas de la provincia, ha aprovechado la reunión para reiterar su ofrecimiento a la nueva delegada para una interlocución leal y representativa de los intereses y los anhelos de alrededor de 90.000 agricultores jiennenses que constituyen el movimiento cooperativo.--EUROPA PRESS--