José Ángel Mesa y Francisco Chamorro.

La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Jaén ha lamentado que "llevan dos años demandado" comunicación y diálogo con el Ayuntamiento para abordar los "problemas" en materia urbanística y la única respuesta ha sido el "silencio" del alcalde, Javier Márquez, quien tiene asumida este área.Así lo ha indicado este miércoles el presidente de la citada entidad, Francisco Chamorro, a preguntas de los periodistas sobre la tramitación de licencias de obras, sobre las que, junto a los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, han venido alertando de la tardanza en su tramitación."Poco puedo decir porque no existen relaciones entre el Ayuntamiento y esta asociación. Llevamos ya dos años demandando (comunicación), porque existen muchos problemas con nuestros asociados, con el Ayuntamiento de Jaén. Lo que no ocurre en otros ayuntamientos, donde es muy fluido", ha reconocido.Un tiempo en el que han solicitado reunirse con Márquez con el objetivo de "exponer los problemas" y analizar posibles soluciones, desde el convencimiento de que están "para ayudar". Por ello, a su juicio, habría que "preguntarle más bien al alcalde" tras dos años sin "ninguna respuesta" y sin dar "ninguna solución".En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de "entablar conversaciones" ante la existencia de cuestiones "muy graves" en el urbanismo de la capital, entre las que ha aludido al nuevo rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al PGOU."No sabemos lo que va a pasar, imagino que lo tirarán para atrás. Si se va a hacer uno nuevo, si volvemos al de 1996, cómo podemos desarrollar las infraestructuras si el plan lo eliminan, a lo mejor haciendo modificaciones al anterior... Hay soluciones, por ejemplo Marbella lleva sin plan general cinco o seis años, pero se están solucionando las cosas", ha dicho.Tampoco saben "nada" sobre el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico, que data de 1996; la transferencia de competencias de Cultura desde la Junta al Ayuntamiento, "que ya se han transmitido" sin que conozcan aún cómo se articularía su gestión, o la "desaparición" de la propia Gerencia de Urbanismo.Con respecto a las licencias de obra, "de media es más de un año" para su gestión, según ha explicado Chamorro, no sin incidir en que "es muy complicado subir al Ayuntamiento a tramitar cualquier sugerencia, duda o problema".En la misma línea se ha pronunciado el secretario general de la asociación, José Ángel Mesa, quien ha pedido la agilización con estas autorizaciones "porque hay mucha inversión que en Jaén se está yendo" a otros lugares."Desde que se invierte en un solar hasta que te dan la primera ocupación, en Jaén capital pueden pasar cuatro cinco años y eso es una inversión que no se puede soportar toda la carga sobre el empresario cuando en ciudades como Úbeda y Baeza, que son Patrimonio de la Humanidad, puede pasar año o año y medio, que es un tiempo prudencial para poder desarrollar una promoción", ha afirmado.De hecho, ha recordado que la asociación de constructores reconoció el año pasado a los ayuntamientos de ambas ciudades con el Palustre de Oro "por la gestión" en este ámbito, otorgando las licencias de obra, por ejemplo, "en unos 30 días".--EUROPA PRESS--