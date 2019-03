Condenado a casi once años de cárcel por disparar y herir a dos personas en una calle de Andújar

Jaén.- Tribunales.- Casi once años de cárcel para el acusado de dispar

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a diez años y nueve meses de prisión a M.A.C.R., de 32 años, por disparar desde su casa y herir a dos personas en la calle en un enfrentamiento entre familias rivales en Andújar (Jaén).En concreto, la pena responde a diez años de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otros nueve meses más de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. Además, la sentencia le impone diez años de alejamiento y prohibición de comunicarse con cada una de las víctimas, al tiempo que se fija la indemnización en un montante global de 65.000 euros.El acusado sostuvo durante el juicio celebrado el pasado 12 de febrero en la Audiencia de Jaén que actuó movido por "el pánico", aunque ha insistido en que "nunca" tuvo la intención de matar. Según su versión, la familia rival "buscaba la guerra y la sangre" y él se dejo llevar por "el temor" y el "miedo".Los hechos, según recoge la sentencia a la que ha accedido Europa Press, se remontan al 2 de julio de 2017 cuando el procesado mantuvo una discusión en la piscina municipal de Andújar con un hombre al que "hizo ademán de pincharle" con un cuchillo.Este episodio, por el que se siguen diligencias separadas y por el que el acusado fue detenido, generó "un clima de rivalidad y tensión entre las familias" que acabó con nuevos desencuentros y denuncias cruzadas entre los miembros de los distintos clanes, que no hizo sino "aumentar la conflictividad existente".En este contexto de enfrentamientos cruzados, cuando el acusado fue puesto en libertad el 4 de julio por el incidente de la piscina, regresó a su domicilio y cuando vio en las inmediaciones de su casa a un hombre de la familia rival, "se armó con una carabina" y disparó "con ánimo de causar la muerte o cuanto menos aceptando el resultado previsible de su muerte, y con pleno conocimiento de que otras personas transitaban" por la calle.El acusado, según los informes de balística, realizó primeramente dos disparos desde la calle. Seguidamente, se subió al balcón y realizó otros tres disparos hasta alcanzar a su objetivo en un brazo antes de que éste se refugiara en otra vivienda. Uno de estos disparos alcanzó también a un peatón que pasaba por la zona y que tuvo que permanecer nueve días en la UCI.M.A.C.R. optó por salir huyendo por los tejados y refugiarse en la terraza de un inmueble deshabitado donde más tarde fue detenido por efectivos policiales. M.A.C.R. no tenía permiso de armas de ahí que se le haya condenado también por tenencia ilícita de armas.La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.--EUROPA PRESS--