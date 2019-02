Condenada a 21 meses de prisión por agredir a la enfermera que acudió a su casa a atenderla

El Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén ha condenado por un delito de atentado a 21 meses de prisión por un delito de atentado a una mujer que el pasado mes de noviembre agredió a una enfermera. La agresión se produjo en Linares durante una asistencia domiciliaria, cuando el equipo sanitario fue reclamado para asistir a una mujer que presentaba un gran estado de nerviosismo.El Colegio de Enfermería de Jaén ha defendido a la enfermera y ha ejercido como acusación particular. La entidad colegial ha subrayado que sus servicios jurídicos "han conseguido una de las sentencias más ejemplarizantes por la agresión a un profesional sanitario de los últimos años".A la pena de prisión se suma una multa de 180 euros por dos delitos de lesiones leves y una indemnización de 450 euros que la agresora deberá pagar a la víctima. Además, se establece una orden de alejamiento de 25 metros que estará vigente durante un periodo de tres años. También ha sido condenada a costas.El presidente del Colegio de Enfermería de Jaén, José Francisco Lendínez, se ha mostrado satisfecho por haber conseguido una de las sentencias más contundentes de los últimos años. "Una sentencia ejemplarizante como esta va a ayudar a dignificar el trabajo de las profesionales de la enfermería y deja bien claro que este tipo de agresiones no salen gratis", ha subrayado.Los servicios jurídicos del Colegio de Enfermería de Jaén han apuntado en un comunicado que esta sentencia va a ayudar a concienciar a los usuarios de los servicios sanitarios de que los profesionales de la enfermería tienen consideración de autoridad cuando están ejerciendo sus funciones sanitarias. "Para el colectivo ha sido un gran paso adelante que estas agresiones sean consideradas como atentado a la autoridad, ya que las consecuencias penales son mucho más graves", ha indicado Lendínez.El Colegio de Enfermería ha pedido a sus colegiados que "no silencien los episodios de agresiones que sufren, ya sean físicas o verbales", al tiempo que les ha recordado que "van a tener todo el apoyo de la entidad colegial desde el primer momento para defender sus derechos, como ha sucedido en este caso".--EUROPA PRESS--