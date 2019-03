Comienza en Linares la producción del vehículo bio-híbrido solar Mö con previsión de llegar a 200 reservas en 2019

PARA EL DOMINGO. Möev

La producción del vehículo bio-híbrido solar Mö, diseñado por la Evovelo, ha comenzado en la factoría de JPG, en Linares (Jaén). De momento, ya cuentan con unas 120 reservas de clientes y se espera llegar a las 200 a lo largo de este año.Así lo ha indicado a Europa Press el director de la cooperativa malagueña, Gonzalo Pérez Chomón, quien ha explicado que está pensado desde una óptica de eficiencia y respeto al medio ambiente para uso diario en entornos urbanos, por lo que, junto a la solar como principal fuente de energía, está construido con materiales sostenibles de origen biológico y/o reciclable.De hecho, "está diseñado para poder circular en todos los centros urbanos" donde se están impulsado restricciones de tráfico, "como el de Madrid y otros muchos en toda Europa y América". Unas limitaciones que no afectan a Mö al ser "un ciclo completamente ecológico", cuyas medidas compactas (dos metros de largo por 1,4 de ancho y 1,3 de alto) facilitan, además, el aparcamiento.En cualquier caso, también han encontrado "mucha demanda" en zonas rurales. "Nos ha sorprendido", ha reconocido Pérez Chomón, quien ha precisado que ya han recibido más de 120 reservas, principalmente en España, pero también en países como Alemania, Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos o México.De este modo, la producción se está iniciando en la fábrica que su socio JPG posee en la antigua factoría linarense de Santana. "Las primeras unidades para clientes saldrán aproximadamente dentro de unas ocho semanas, aunque ya circulan algunas de la propia empresa para probar cadena de montaje, proveedores y demás", ha explicado.Con un precio final cercano a los 5.000 euros, las reservas de Mö se pueden realizar a través de la página web evovelo.com, según ha comentado el director de la firma malagueña no sin señalar otras ventajas de este vehículo solar bio-híbrido biplaza que puede alcanzar una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora.Al hilo, ha aludido a su estructura completamente cerrada que ofrece comodidad, protección ante el mal tiempo, la posibilidad de llevar carga y un consumo económico prácticamente nulo. Y es que, "casi toda su energía procede de la placa solar" instalada en la parte superior y de la que se alimenta el motor eléctrico, que también se puede reforzar con el pedaleo."Además, si no hace sol, se puede enchufar a la red para cargar la batería, que también se puede extraer fácilmente para cargarla en casa, la oficina...", ha detallado el director de Evovelo, quien ha estimado en unos 25-30 puestos de trabajo directos e indirectos los que puede generar este año la fabricación de Mö, no sólo en Linares, sino también en Málaga y otras ciudades como Madrid donde se lleva a cabo parte de ingeniería del proyecto.--EUROPA PRESS--