Colegios de Torredelcampo y Frailes ganan la fase provincial del 35º Concurso Escolar de la ONCE

Jaén.- Colegios de Torredelcampo y Frailes ganan la fase provincial de

Los colegios San Isidoro, de Torredelcampo, y Santa Lucía, de Frailes, han ganado el 35º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE en la provincia de Jaén. En él se invitaba a docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad.En esta edición, han participado 5.073 alumnos jiennenses que han conformado 227 grupos de trabajo de 58 centros educativos de la provincia, bajo la coordinación de 64 profesionales de la educación, según ha informado este miércoles la entidad organizadora.Se trata de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado octubre con la intención de que el aula trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del colegio, evitando que se convierta en lo contrario.Y es que los entre 20 y 30 minutos que suele durar el recreo es tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen. Por ello, este certamen busca que los centros perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada, de modo que convierta en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos. Los estudiantes de Primaria y Especial han realizado un cartel, mientras que los de ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip.Los trabajos seleccionados por el jurado de Jaén han sido los siguientes. En la categoría A (tercero y cuarto de Primaria) ha ganado cuarto del colegio San Isidoro, de Torredelcampo, con la maestra María Ángeles Piedra. Sexto de Primaria de este mismo centro, con la docente María Ángeles Piedra, ha sido reconocido en la categoría B (quinto y sexto de Primaria). En la C, para ESO y FP Básica, ha ganado segundo de la ESO del colegio Santa Lucía, de Frailes, con la profesora Lucía Baeza.Estos centros pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus 'Por mi y por todos mis compañeros', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.LOS TRABAJOSEl cartel ganador en la categoría A se titula 'Un pétalo, una inclusión'. Jugando con las letras de la palabra inclusión y resaltando la palabra ilusión, los alumnos han realizado una flor muy grande formada por 26 pétalos de colores en los que han dibujado pictogramas dibujados que simbolizan ideas para hacer que su patio sea más inclusivo.El elegido en la categoría B tiene por título 'Da igual como seamos, al final siempre encajamos'. Se trata de una serie de piezas de puzle, dibujadas, recortadas y hechas en poliespán que muestran una escena de escolares jugando en el patio. Cada uno de ellos representa una pieza del puzle que simboliza la diversidad en capacidades que encajan en el recreo.Finalmente, el vídeo de la categoría C se titula 'En cada recreo, poner luz a tu mirada', un videoclip a favor de cambiar la mirada de todas las personas que excluyen a otras con discapacidad visual. "Todos somos iguales y así ha de ser en cada recreo, y en cualquier contexto de nuestra vida", afirman en su descripción.El jurado en Jaén ha estado presidido por la directora de la ONCE en la provincia, Rosario Sedano, y ha contado con Ana Belén Martínez, orientadora del Equipo Especializado en T.E.L. de la Delegación de Educación; Isabel Azañón, concejala de Cultura, Educación y Universidad Popular de la capital; Irene Jiménez, consejera territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y Alma Mesa, locutora de Onda Cero Jaén.--EUROPA PRESS--