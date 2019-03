COAG valora la buena cosecha de aceite de oliva en la provincia y reitera la necesidad de intervenir en el mercado

COAG en Jaén ha valora la buena cosecha de aceite en la provincia --con 652.699 toneladas hasta el 28 de febrero, 32.301 toneladas menos que el aceite previsto en el aforo oficial-- y ha insistido en la necesidad de la intervención del mercado.Así lo ha señalado este martes en una nota la organización agraria después de conocer los últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentaria (AICA), por los que "hay que felicitarse".En este sentido, ha aludido a "una muy buena producción de aceite" en Jaén que servirá para abastecer al mercado internacional, que este año ha visto mermada su producción, en algunos países como Italia en casi un 59 por ciento o Grecia, en un 42 por ciento.Sin embargo, ha reiterado su preocupación por los bajos precios del aceite que puede hacer que no sea una cosecha tan rentable. Por ello, de hecho, COAG ya ha realizado propuestas a las administraciones para intentar revertir la situación interviniendo en el mercado, como la petición a la Comisión Europea de que se active el almacenamiento privado.Hasta el 28 de febrero se habrían producido en la provincia jiennense 652.699 toneladas de aceite, 32.301 toneladas menos que el aceite previsto en el aforo oficial de la Junta. Cifra que "quizás se alcance", aunque hay que tener en cuenta que en febrero prácticamente se dio por finalizada la recogida de la aceituna en la provincia y el 1 de marzo comenzó la rebusca.El secretario general de COAG-Jaén, Juan Luis Ávila, ha dicho entender que la industria aceitera vea el vaso medio lleno en una buena campaña de producción, aunque ha mostrado preocupado por que "parte de este sector sea tan insistente en la cantidad de aceite producido, ya que 50.000 toneladas más de aceite a nivel mundial no influye en el mercado", pero "la insistencia permanente en dar una cifra alta sí, en la bajada de precios". Al hilo, se ha preguntado "si el objetivo es provocar una caída de precios cuanto antes mejor o buscar cordura en un mercado manipulado".En el conjunto de Andalucía, el aforo oficial de la campaña oleícola 2018-2019, presentado en octubre, estimaba una producción de aceite de oliva en torno a 1.339.712 toneladas, de las cuales se han recogido hasta el 28 de febrero 1.377.718 toneladas, unos 38.000 toneladas más de las previstas.A nivel nacional se han contabilizado 1.693.807,05 toneladas de aceite, 143.807 toneladas más de las 1.550.000 toneladas de aceite estimadas en el aforo, previsiones que el Consejo Oleícola Internacional elevó después a 1.599.000 toneladas."Desde COAG Jaén no se entiende el exceso de optimismo de una parte del sector", ha apuntado Ávila, quien se ha cuestionado a quién puede beneficiar, teniendo en cuenta los bajos precios del aceite en origen registrados en España.Según los datos del PoolRed, en la última semana (del 6 al 12 de marzo) el kilo de aceite de oliva virgen extra se ha vendido de media a 2,52 euros en España, frente al precio registrado en otros lugares como Italia, donde según la Cámara de Comercio de Bari, a día de hoy, 12 de marzo, el kilo de aceite virgen extra se vendía entre los 5,40 y 6,20 euros.--EUROPA PRESS--