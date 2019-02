CGT presenta en Jaén el preaviso de huelga general para el 8 de marzo en toda Andalucía

CGT-A presenta en Jaén el preaviso de huelga general para el 8M.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Andalucía ha elegido Jaén para registrar, este lunes, la convocatoria de huelga general en la comunidad autónoma para el próximo 8 de marzo "por la igualdad, contra las violencias machistas y contra la discriminación laboral".El paro de 24 horas está dirigido a los trabajadores de todos los ámbitos laborales, públicos y privados en todo el territorio español, según ha informado la organización, que ha añadido que el comité de huelga "estará compuesto íntegramente por mujeres, compañeras de todas las provincias andaluzas"."Este 8M de 2019, asumiendo los argumentos y principios antipatriarcales, anticapitalistas y antirracistas, volvemos a convocar una nueva huelga general de 24 horas contra todos los abusos del sistema neoliberal, capitalista y patriarcal, basada en cuatro ejes fundamentales", ha afirmado CGT.De este modo, se trata de una "huelga laboral que paralice la producción de este sistema explotador que esclaviza" y una "huelga de consumo que atente contra el elemento esencial del capitalismo globalizado de este siglo XXI".En segundo lugar, ha aludido a una "huelga de cuidados y trabajo doméstico que visibilice la complicidad del capitalismo y el patriarcado para permitir que las mujeres sea relegadas a la segunda fila, al trabajo doméstico, reproductivo, en un papel siempre secundario y sumiso".Como cuarto eje, desde el sindicato se ha hablado de una huelga estudiantil, en coordinación con este movimiento, que "paralice el sistema educativo, responsable de reproducir el desigual y penoso sistema social en el que las mujeres sufren la violencia y el terrorismo machista"."Gritamos alto y claro que no vamos a tolerar pasos atrás en los derechos conquistados por las mujeres; que no vamos a permitir que el patriarcado, camuflado en el más rancio y medieval extremismo político y religioso, siga ejerciendo su violencia impunemente en el plano laboral, económico, social; que no vamos a arrodillarnos y aceptar resignadas, sin respuesta, los asesinatos y violencias machistas", han asegurado desde CGT.--EUROPA PRESS--