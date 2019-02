CCOO exige una solución urgente ante el mal estado del servicio de lavandería del Complejo Hospitalario

CCOO en Jaén ha exigido una solución urgente para acabar con el mal estado que presenta el servicio de lavandería del Complejo Hospitalario de la capital, que "se cae a pedazos".Así lo ha indicado este jueves en una nota la sección de Sanidad del sindicato ante lo que ha considerado un "nuevo incumplimiento de los compromisos" de la Dirección Gerencia, en concreto, con la remodelación prevista en el citado área.Según ha explicado, esta actuación en la lavandería "estaba proyectada para el verano de 2019" para lograr "un servicio dimensionado a nivel provincial", según dijo en su presentación el director gerente, José Luis Salcedo, "a falta de concretar si el presupuesto sería del propio hospital, fondos Feder o a cargo de otras administraciones públicas"."Hasta diciembre esta fecha siempre se ha mantenido inamovible, era un compromiso firme que ahora se hace imposible de mantener porque los plazos administrativos del concurso público, la licitación, etcétera no lo permiten", ha afirmado el delegado de la sección sindical de CCOO en el complejo hospitalario, Pedro Ruiz.Mientras tanto, "la lavandería se cae a pedazos, con lavadoras estropeadas durante meses, en la actualidad no; con más secadoras rotas que funcionando" o con "lavadoras trabajando al 120 por ciento de su capacidad para poder aligerar las bolsas de ropa sucia que se acumulan".Eso hace también que haya que "volver a lavarla por no salir en condiciones óptimas debido a su sobrecarga", según Ruiz, quien ha aludido al envío "durante meses de la ropa a lavanderías privadas de Granada". Además, se ha referido a los "chorros de agua que caen de los tejados a las primeras gotas de lluvia"."Ahora la nueva fecha es tal vez verano del 2020. ¿Nos la podemos creer o esperamos otro retraso o susto mayor? Señor gerente, presente o futuro, nuestra lavandería no aguantará", ha manifestado desde CCOO-Sanidad.Al hilo, ha lamentado el estado de este servicio por "la falta de contrataciones por bajas", con empleados con "problemas articulares y osteomusculares derivados de un trabajo eminentemente físico", "más la nulas inversiones en la última década", salvo el aire acondicionado o el arreglo de máquinas "antiquísimas". Por ello, ha reclamado una "solución con urgencia", que "no puede ser otra que una inversión pública urgente, sin esperar hasta 2020".--EUROPA PRESS--