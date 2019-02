Castilla (UGT-A) llama al Gobierno a aprovechar lo que le queda para cambiar aspectos más lesivos de la reforma laboral

Encuentro de Carmen Castilla (OGT-A) con el presidente de la Diputació

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España y a Pedro Sánchez para que aproveche el tiempo que le quede antes de la celebración de las elecciones generales del 28 de abril y cambie los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral.Carmen Castilla, que ha realizado una visita institucional a la Diputación de Jaén donde ha mantenido un encuentro con el presidente, Francisco Reyes, ha indicado a los periodistas que todos los datos en materia de empleo son "desalentadores" porque "seguimos con el mantra de la temporalidad, de la parcialidad, de los salarios precarios, y parece que pedimos algo que es imposible cuando se está generando riqueza desde el año 2014".Ha subrayado que a pesar de que se da por superada la crisis económica-financiera, "la recuperación no ha llegado a las familias" y se necesita que "se reparta" la riqueza que se está generando. Por eso, ha hecho "un llamamiento desde Andalucía hacia el Gobierno central" para que "de aquí hasta que no sea oficial", sigan puedan "haciendo cambios a esas políticas regresivas que hemos vivido durante los últimos años con la excusa de la crisis".Por eso, sí le pedimos que "aunque no podemos derogar las reformas laborales en su conjunto, sobre todo la última", sí que se deroguen "tres de los aspectos que llegó al compromiso el presidente del Gobierno con las organizaciones sindicales".Entre esos aspectos a derogar, Castilla ha apuntado la necesidad de restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos, recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, y el control horario, es decir la obligatoriedad de registrar la jornada laboral para evitar el uso indebido o fraudulento de los contratos.Por otro lado, ha insistido en que el sistema público de pensiones es "sostenible" y ha destacado el valor de que se mantenga la subida del 1,6 por ciento y del tres por ciento para las no contributivas. También en sus declaraciones ha hecho referencia a la conmemoración del 8 de marzo sobre el que ha dicho que "tiene que ser un día histórico de reivindicación", al tiempo que insistido en la necesidad de que la reivindicación se traduzca de manera efectiva en "mejoras" en las políticas encaminadas a lograr la igualdad de género.La dirigente sindical ha apuntado que son muchos los retos que hay por delante, por lo que "nos queda mucho trabajo" y "somos más necesarios que nunca".--EUROPA PRESS--