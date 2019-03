Casi 180 personas registraron su testamento vital en la provincia durante el año pasado

Un total de 177 personas registraron su testamento vital en la provincia de Jaén durante el año pasado, según han precisado a Europa Press desde la Consejería de Salud y Familias.De este modo, han sido ya 2.271 las que lo han hecho desde el reconocimiento de este derecho en Andalucía, regulado por la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003 y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en mayo de 2004.Este documento permite expresar a los ciudadanos su decisión sobre la asistencia sanitaria y los tratamientos que se desea o no recibir en caso de no poder manifestarlo de forma consciente en el momento final de la vida, además del destino de sus órganos e indicar quiénes serán sus representantes.La provincia cuenta con diez puntos para poder diligenciarlo. En concreto, los jiennenses pueden informarse e inscribirse en este registro en la Delegación Territorial de Salud, el Complejo Hospitalario de Jaén, los centros de salud Puerta Madrid de Andújar, Alcalá la Real, Orcera, Santisteban del Puerto y Baeza, así como el Distrito Sanitario de Jaén y los hospitales San Juan de la Cruz, de Úbeda, y San Agustín, en Linares.Además, la Consejería de Salud cuenta con un servicio 'on line' a través de su página web que permite a la ciudadanía solicitar cita previa, que también puede pedirse en Salud Responde, para poder inscribir después su testamento vital en un punto de registro habilitado a tal efecto.Ofrece también toda la información que requiera la persona interesada sobre la voluntad vital anticipada y la posibilidad de descargarse los documentos necesarios para ello, como una guía de ayuda para resolver todas las dudas a este respecto.Esta página dispone, igualmente, de una sección específica para profesionales sanitarios de centros públicos y privados, donde pueden consultar el contenido de las voluntades vitales de sus pacientes, seguir resultados mensuales de este registro o solicitar estos datos para sus investigaciones.--EUROPA PRESS--