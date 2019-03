Cáritas traslada a los candidatos del PP sus propuestas clave para proteger de la pobreza a las personas

Jaén.- 28A.- Cáritas traslada a los candidatos del PP sus propuestas c

Cáritas Jaén ha trasladado a los candidatos del PP al Congreso y Senado por la provincia de Jaén sus propuestas políticas ante los comicios generales del 28 de abril con las que pretende exigir a las fuerzas políticas medidas encaminadas a proteger de la pobreza a las personas.Se trata de ocho puntos que, según ha explicado el director de Cáritas Diocesana, Rafael López-Sidro, buscan el compromiso necesario para la adopción de medidas "para que quien es pobre deje de serlo, porque tiene derecho a ello como persona, porque su dignidad como ser humano exige que esto se haga realidad cueste lo que cueste".López-Sidro ha recibido a la cabeza de lista del PP por Jaén al Congreso de los Diputados, María Luisa del Moral, y al candidato popular al Senado y alcalde de Jaén, Javier Márquez, en el Hogar Santa Clara, recurso del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas.El director ha agradecido "la preocupación y la inquietud" de ambos con la propuesta lanzada por este organismo de la Iglesia a todos los grupos políticos. "En esta propuesta de Cáritas se refleja el colectivo que está en el fondo de la sociedad: los que más sufren, los que más padecen, los que reciben los primeros palos y los que son menos atendidos", ha manifestado.Ha apuntado que "la gran mayoría" de las personas a las que atiende Cáritas no vota por lo que "quiero hacer un interrogante a los políticos y preguntarles si puede ser por eso por lo que no se interesen por ellos", aunque "no preocuparse por ellos deteriora al resto". En la misma línea, les ha instado a "pelear" por quienes se encuentran en situación de pobreza y que "lo están pasando muy mal".López-Sidro ha resumido las ocho propuestas con una frase incluida en la Carta Social Europea --todavía pendiente de ser ratificada por España-- como es "que se reconozca el derecho a proteger contra la pobreza a las personas".La cabeza de lista popular al Congreso, María Luisa del Moral, ha manifestado que "las administraciones tienen aquí mucho que decir", al tiempo que ha valorado la labor de Cáritas en Jaén, en especial, a su director, Rafael López-Sidro, "ejemplo de que adonde no pueden llegar las administraciones, él llega con su equipo, con esa importante base social de voluntarios que tienen, que acuden día tras día y noche tras noche a apoyar a quienes no tienen lo más mínimo, que es un techo y una comida que llevarse a la boca".Por su parte, Javier Márquez, candidato al Senado por el PP de Jaén, ha subrayado la importancia de "la gente tenga un futuro, una posibilidad de desarrollo personal, un hogar". Por tanto, apuesta por "una política coherente con esas necesidades". Para Márquez, "debe haber una coherencia clara, legislativa, con este tipo de colectivos" y los políticos "tenemos que ser la correa de transmisión para materializarlo".Los candidatos han realizado una visita al Hogar y al Centro de Día Santa Clara, en los que han sido acompañados, además de por el director de Cáritas Jaén, por el secretario general, Diego Jiménez, y por el responsable del Programa de Personas Sin Hogar, Álvaro Montejo.--EUROPA PRESS--