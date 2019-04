Jaén.- Cantos (Cs) pide al alcalde que "se relaje y no mienta más" sob

La coordinadora local de Ciudadanos (Cs) en Jaén, María Cantos, ha pedido al alcalde, Javier Márquez (PP), que "se dedique a gestionar la ciudad que el bipartidismo ha arruinado y deje de mentir", a raíz de unas declaraciones en las que el primer edil la acusaba de ir contra la economía de la ciudad al querer que la popular carrera de San Antón no se celebre en sábado."Supongo que estos nervios son los propios de alguien que percibe que el cambio está cerca", ha dicho Cantos en un comunicado. Ha añadido que una persona como el alcalde, que "no escucha a sus vecinos, difícilmente va a escuchar a un adversario político, por lo que no me sorprende que no tenga ni idea de lo que Cs lleva proponiendo durante mucho tiempo".En este sentido, ha incidido en que la idea de la formación naranja es "potenciar" la Semana de San Antón, con carrera popular en sábado y las lumbres que quieran acompañar a este evento deportivo y "permitir que aquellos que quieran mantener la tradición de lumbres la noche del 16 de enero tengan el derecho a hacerlo", ha explicado Cantos.Además, ha criticado que Márquez, "un alcalde que no es capaz de recibir a representantes de sectores creadores de riqueza de Jaén tenga el descaro de erigirse como el defensor de la economía jiennense".En esta línea ha dicho que el alcalde "debería de reflexionar sobre quiénes son los culpables de la ruina del Ayuntamiento de Jaén y no atacar al único partido que puede ofrecer ilusión y esperanza para la ciudad", al tiempo que ha apuntado que la ciudad de Jaén no se merece "a un alcalde que mienta con el único fin de aferrarse a un sillón, bien en el Ayuntamiento, o bien en el Senado".--EUROPA PRESS--