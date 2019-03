Jaén.- 26M.- Cantos, a la espera de la decisión de la dirección de Cs,

La coordinadora local de Ciudadanos (Cs) en Jaén, María Cantos, ha señalado que le "encantaría ser la cabeza de lista" en la capital en las elecciones municipales, si bien ha añadido que la designación corresponde a la ejecutiva nacional del partido.Así lo ha indicado este viernes a preguntas de los periodistas sobre la confección de la candidatura que la formación naranja presentará a los comicios del próximo 26 de abril y la posibilidad de que esté liderada por ella."Sigo reconociendo que me encantaría ser la cabeza de lista por la ciudad de Jaén, pero también es cierto que son directrices a nivel nacional, ahora mismo estamos inmersos en un proceso de primarias en los municipios con más de 400 afiliados, que no es el caso de Jaén", ha afirmado.En este sentido, ha considerado que, una vez salgan proclamados los candidatos de esas primarias, a la vez "también saldrán designados o proclamados el resto de candidatos", de manera que "se hará todo al mismo tiempo".A la espera de ese pronunciamiento desde la dirección nacional de Ciudadanos, la coordinadora se ha referido a lo que puede aportar al partido y que ha resumido en "ilusión, ganas, mucha voluntad y experiencia".Con respecto a la experiencia, ha aludido a la "relación que existe con la sociedad civil" jiennense, algo que "no surge de un día para otro", sino es fruto de "muchos años, muchas reuniones y un contacto directo". "He salido de la sociedad civil --Cantos ha formado parte del movimiento vecinal-- y el equipo de gente que en todo caso me acompañaría también surge de ella", ha apostillado.Junto a ello, ha hecho hincapié en su "ilusión y ganas de cambiar" una ciudad que ha calificado como "totalmente abatida, desolada, triste". "Se pueden cambiar las cosas. Traemos ilusión, tenemos ganas de Jaén, de que Jaén esté en el lugar en el que realmente debería estar", ha asegurado la coordinadora local de Cs.--EUROPA PRESS--