El diputado de Unidos Podemos por Jaén, Diego Cañamero, ha situado esta coalición como "la única alternativa seria y decente" para mejorar la vida de la mayoría de la sociedad, por lo que ha expresado su apoyo y disponibilidad en la campaña a las generales, a pesar de su salida del ámbito institucional para volver "a trabajar en el campo".Así lo ha indicado en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para analizar su actividad en el Congreso coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el 28 de abril.Cañamero ha calificado sus 33 meses como diputado como "una experiencia muy valiosa" en la que ha "aprendido de todo, de lo bueno y de lo negativo". "Mi dedicación la hecho con bastante entusiasmo. Ya dije que hay mucho teatro en el Congreso y mucha mentira y circo, con respeto a los que hacen circo y hacen teatro", ha comentado.En este periodo, según ha agregado, se ha entregado "por completo" a Jaén, Andalucía y el resto de España y ha "intentado ser una persona útil", pese existan quienes lo puedan considerar "un activista en la extrema izquierda"."Siempre he dicho que estoy en la extrema necesidad", ha matizado no sin añadir que su acción responde "a los intereses de la mayoría social" y a "las causas justas". Al hilo, ha aludido a encuentros con "prácticamente todos los sectores" en la provincia, desde organizaciones agrarias, comerciantes a plataformas en defensa de la sanidad y la educación públicas.En esa línea se han centrado también sus iniciativas en el Congreso, muchas de ellas relacionadas con el mundo rural. Ha planteado 18 preguntas por escrito, 17 proposiciones no de ley, tres interpelaciones urgentes, dos mociones y una proposición de ley. Precisamente ésta, presentada recientemente para "dignificar la vida de la gente en el campo", es la que más le hubiera gustado sacar adelante, pero el adelanto electoral ha evitado la posibilidad de defender las reformas que contemplaba.CASI 195.000 KILÓMETROSHa recorrido "prácticamente todos los pueblos de Jaén" y ha estado en el resto de Andalucía así como la mayor parte de comunidades autónomas, sumando casi 195.000 kilómetros por carretera y tren, además de en otros países como Francia o Argelia.Con respecto a la retribución, Cañamero ha detallado el ingreso de 176.000 euros en su cuenta, de los que ha tenido como salario "46.800 euros en estos 33 meses". El resto, según ha dicho, se ha repartido básicamente entre "donaciones a organizaciones sociales y cajas de resistencia (75.208) para juicios y sanciones de la gente que ha luchado", el pago de multas que tenía pendientes, gastos de Seguridad Social y para transporte y alojamiento.A partir de ahora, como ya había anunciado, descarta volver a presentarse y regresará "a trabajar en el campo", si bien estará "disponible para la campaña electoral" apoyando a Unidas Podemos, que "es la única alternativa seria, decente" para defender "a la mayoría".Al hilo, ha confiado en lograr "el mejor resultado". "Si queremos mejorar la vida de la gente, parar en cierta manera el que vuelvan los años negros a Andalucía y al resto del Estado, hace falta apoyar proyectos que dignifiquen la vida y que respondan a los intereses de la mayoría de la sociedad. Y ese proyecto es Unidos Podemos en estos momentos", ha subrayado.--EUROPA PRESS--