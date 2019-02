El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía

Así lo ha indicado este miércoles en Jaén, donde ha presidido la entrega de las Banderas de Andalucía, junto a la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano, y a preguntas de los periodistas sobre la situación presupuestaria que maneja el nuevo Ejecutivo, desde el que ya se han puesto de relieve "agujeros" e "inejecuciones"."Llevamos poco tiempo, pero tenemos un triple compromiso. Tres presupuestos que realizar a lo largo de 2019, eso nunca se ha dado en los últimos 20 años. Y lo que nunca se ha dado, además, es que en España haya un Gobierno en funciones porque estamos en convocatoria de elecciones y tengamos unos presupuestos prorrogados", ha dicho no sin aludir a las "dificultades" que todo ello implica.En todo caso, se ha mostrado "muy optimista" y "convencido de cumplir con ese compromiso" con respecto a las cuentas, algo que "va a permitir ganar credibilidad" para que la sociedad civil, empresarios y emprendedores "vean en Andalucía una tierra de oportunidades".Bravo ha matizado, no obstante, que aunque "hay que mirar adelante", también es necesario "ver la herencia recibida", punto en el que ha aludido a "inejecuciones en porcentajes muy altos". De este modo, junto a las señaladas ya en ámbitos como fomento o violencia de género, ha hablado, por ejemplo, de "datos de becas en las que se ha ejecutado sólo el diez por ciento de la partida".Por ello, ha solicitado que cuando se compare presupuestos no se haga con lo presupuestado, sino con lo ejecutado. "Sería muy fácil incrementar la partida de ingresos de manera ficticia para poder incrementar de manera ficticia los gastos, prometer 100 cuando finalmente ejecutamos 20. Vamos a intentar que, si prometemos 20 se ejecuten 20. Que sean reales y creíbles", ha asegurado.Lo contrario, como a su juicio ha ocurrido hasta ahora, demuestra que las cuentas "no responden a la realidad" y los andaluces reclaman "unos presupuesto creíbles para todos". Se trata de que sean "la realidad de lo que luego van a recibir", puesto que "no hay nada peor que prometer lo que luego no puedes cumplir".BORRADOR ANTES DE JUNIOAsí las cosas, se está haciendo el análisis de la estructura de la Administración autonómica, pero también con "el firme compromiso" de llevar el borrador de las cuentas de 2019 al Parlamento andaluz "antes del 1 de junio" e "intentar que esté aprobado en julio". Y ello, además, mientras "a la vez" se siguen redactando las del próximo ejercicio."Pido a todo el ámbito de Andalucía que sea un poco generoso atendiendo a las condiciones que hemos encontrado. Y, en cuanto hagamos el análisis presupuestario, no nos circunscribamos sólo a 2019, sino que seamos capaces de ampliarlo a 2019 y 2020. Es decir, un año y medio porque realmente la ejecución del presupuesto de 2019 va a ser por seis meses con las dificultades que hemos encontrado", ha afirmado Bravo.En este sentido, el consejero ha añadido que "hubo un gobierno anterior que en un momento determinado decidió priorizar" la convocatoria de elecciones antes que dejar un presupuesto. De este modo, ha asumido que hay que "jugar con estas condiciones" para propiciar el "cambio" que quiere la ciudadanía para construir "una Andalucía diferente".--EUROPA PRESS--