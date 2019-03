Bailén acoge una reunión entre plataformas ciudadanas para organizar 'La revuelta de la España vaciada'

Jaén.- Bailén acoge una reunión entre plataformas para organizar 'La r

La ciudad jiennense de Bailén ha acogido una reunión entre miembros de las plataformas ciudadanas 'Teruel Existe', 'Jaén Merece Más', 'Todos a Una por Linares' y las plataformas 'Jaén por el Tren', la de 'Defensa del Ferrocarril de Jaén', la de la A-32 Linares-Albacete y la asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén, de cara a organizar lo que han bautizado como 'La revuelta de la España vaciada'.Durante el encuentro, representantes de estos colectivos han puesto en común los proyectos de las distintas plataformas de cara a la manifestación prevista el domingo 31 de marzo, a las doce del mediodía, en la plaza de Colón de Madrid y para la que se está pidiendo la movilización de habitantes y colectivos de estas provincias. No acudirán solas, ya que además de colectivos civiles de Jaén y Teruel, también estarán otros de Soria, Zamora, Cáceres, Granada, Badajoz o Ávila, entre otros.La unión de estas provincias, "olvidadas" históricamente por las administraciones y sin distinción de colores políticos, pretende ser una llamada de atención para que se atienda el grave fenómeno de la despoblación, no sólo rural, sino incluso de importantes núcleos urbanos y ciudades, según se ha indicado desde 'Jaén Merece Más'.Para todas estas plataformas, la falta de inversiones, infraestructuras y servicios, así como las malas comunicaciones por el desmantelamiento de trenes o la desconexión por autovías, hacen que "las industrias huyan de estas provincias, lo que a su vez provoca que la gente joven no tenga oportunidades para trabajar y se vea abocada a emigrar forzosamente de su tierra".Por ello, piden a los jiennenses que acudan a Madrid el domingo 31 de marzo, sin signos políticos, porque se trata de una manifestación "blanca", y sólo con pancartas reivindicando infraestructuras y servicios, así como banderas de las localidades de la provincia de Jaén y del resto de provincias convocantes.--EUROPA PRESS--