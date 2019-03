Baeza entrega a la valenciana María Vañó el III Premio Himilce de poesía escrita por mujeres

La alcaldesa de Baeza (Jaén), Dolores Marín, ha sido la encargada de hacer entregó entrega del III premio Himilce de poesía escrita por mujeres a la valenciana María Vañó por su obra 'La memoria de los cangrejos'. El premio está dotado con 6.000 euros y la publicación del libro ganador en la editorial Endymión.Según el jurado, formado por Eduardo Mendicutti, José Cabrera, Alana Gómez, y María Rosal Nadales, se trata de una obra que destaca por su valor estético que fundamenta la elegía y la recuperación del pasado en los espacios tradicionales de las mujeres: el hogar y las relaciones familiares en el contexto íntimo de la naturaleza.La alcaldesa ha subrayado que "invertir en igualdad no es gastar, es invertir en una sociedad más justa e igualitaria", al tiempo que ha señalado que "es una suerte contar con una mujer tan joven con inquietudes poéticas que escribe para mujeres". En esta tercera edición se han presentado un total de 69 ejemplares inéditos por mujeres de países como Argentina, Chile, Colombia, Italia, Méjico y España.La ganadora del III Premio Literario Himilce, María Vañó, ha reconocido estar contenta por recibir "un premio literario de poesía escrita por mujeres y esto es algo muy importante, generar estos espacios habilitados para la que la mujer ponga su voz". La autora ha apuntado que la obra premiada "trata a la mujer como manada, como una comunidad y como hermandad".El Ayuntamiento de Baeza ha vuelto a convocar el IV Premio Internacional de Poesía Himilce dentro de las distintas actividades programadas con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La intención primera es promover la imagen cultural de la ciudad, su preocupación y compromiso por la cultura en igualdad, en especial por el esfuerzo que todavía hoy las escritoras hacen y para reconocérselo y alentarlo.Podrán optar escritoras de cualquier nacionalidad que presenten sus obras originales e inéditas escritas en castellano y no premiadas en otros certámenes o concursos, ni parcialmente publicadas en libros, revista u otro soporte o medio hasta el momento del fallo.Las obras serán en verso, de tema libre y con una extensión no inferior a 400 versos. El plazo de presentación de originales finalizará el próximo día 25 de junio de 2019. Los originales se presentarán por cuadriplicado, bajo seudónimo o lema sin firmar.El fallo del jurado se hará público durante el próximo mes de noviembre de 2019, siendo comunicado personalmente a la autora por la presidencia del jurado. La entrega de este IV Premio Internacional Literario Himilce de Poesía Escrita por Mujeres y la presentación del libro ganador se realizará en torno al 8 de marzo de 2020 en el marco de las actividades que el Ayuntamiento de Baeza programa con motivo del Día Internacional de la Mujer.--EUROPA PRESS--