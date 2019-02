Ayuntamientos jiennenses señalados por mantener vestigios franquistas dicen que ya está todo cambiado

Los cuatro ayuntamientos jiennenses señalados por el Ministerio de Justicia por mantener posibles vestigios del franquismo, como son Mengíbar, Mancha Real, Torredelcampo y Chiclana de Segura, aseguran que ya han retirado todos los recuerdos de la época y que cumplen la Ley de Memoria Histórica.La Dirección General de Memoria Histórica ha solicitado a 656 ayuntamientos la eliminación de los vestigios del franquismo que pudieran quedar en sus municipios, tras detectar el Instituto Nacional de Estadística (INE) que destacadas figuras de la dictadura dan nombre todavía a 1.171 calles y plazas.Responsables municipales de estos cuatro municipios señalan que todo se puede deber a que los datos del INE no estén actualizados. La alcaldesa de Torredelcampo, Francisca Medina (PSOE), ha indicado a Europa Press que la información del Ministerio de Justicia "no es correcta", ya que cumplen con la normativa, por lo que han decidido contestar por carta al Ayuntamiento para explicárselo.Añade que la única calle de Torredelcampo que puede salir por error es la de Calvo Sotelo, pero está dedicada al presidente democrático Leopoldo Calvo Sotelo y no a José Calvo Sotelo, político de la dictadura de Primo de Rivera.También desde Mancha Real se apunta que había una calle dedicada al militar Queipo de Llano, en concreto en la pedanía de Sotogordo, pero se cambió su nombre a 'Por la paz' tras un acuerdo que fue incluso ratificado por el Pleno. Igualmente ocurre en Mengíbar y Chiclana de Segura, donde fuentes municipales han confirmado a Europa Press que todos los vestigios franquistas ya han sido eliminados.Incluso en Mengíbar, el gobierno local (PSOE) tiene previsto remitir una carta a las comunidades de viviendas construidas durante la dictadura para que retiren los rótulos franquistas del Ministerio de la Vivienda de la época.También en Chiclana de Segura se asegura que desde hace tiempo ya no les quedan calles con nombres franquistas y así lo han notificado en varias ocasiones para que conste que el municipio cumple con la Ley de Memoria Histórica.--EUROPA PRESS--