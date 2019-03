Ayuntamiento y Junta vuelven a abordar la necesidad de suelo para la Ciudad de la Justicia

Jaén.- Ayuntamiento y Junta vuelven a abordar la necesidad de suelo pa

Ayuntamiento de Jaén y Junta de Andalucía han vuelto a abordar la necesidad de suelo para poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia y así acabar con la dispersión actual de sedes judiciales.Lo han hecho en el marco de la reunión que ha mantenido el alcalde de la capital jiennense, Javier Márquez (PP), con la delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Jaén, Raquel Morales. Fue el Ayuntamiento de Jaén el que dio por extinguida la cesión del solar en 2017 después de que la Junta de Andalucía no hubiera impulsado la construcción de la Ciudad de la Justicia en los últimos doce años en el solar que tenía cedido para tal fin.Esto ha llevado a que desde la Junta se esté buscando una nueva parcela diáfana que no esté dentro del yacimiento de Marroquíes Bajos y que permita reducir el coste del proyecto, estimado en su día en 70 millones de euros.Márquez ha indicado que en la reunión se ha puesto sobre la mesa las posibilidades de suelo para que este proyecto sea una realidad. "La la justicia no es un tema que dé votos, pero es estrictamente necesario", ha dicho el alcalde.Por su parte, Morales ha recordado que actualmente hay 13 sedes judiciales dispersas en la ciudad de Jaén, lo que supone para la Junta de Andalucía el pago de 1,3 millones de euros anuales en concepto de alquiler, un dinero que, según la delegada, "estamos tirando por un desagüe".Ha añadido que el objetivo es hacer "una buena gestión" de los fondos públicos con la que "quizás nos dé la oportunidad de hacer inversiones y retos tan importantes como la Ciudad de la Justicia" y así de una vez por toda acabar con la dispersión judicial.--EUROPA PRESS--