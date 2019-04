El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla (PP), ha indicado que tiene previsto abonar "en los próximos días" las cinco facturas pendientes con la empresa de Castellón que en marzo de 2018 suministró los últimos cinco nuevos vehículos para la Policía Local.Bonilla ha incidido en que el pago, por valor de 22.748 euros, estaba previsto independientemente de que la empresa haya recurrido a los medios de comunicación para denunciar el impago del Ayuntamiento. En declaraciones a Europa Press, el concejal de Hacienda ha apuntado que enero de este año ya se le abonó a la empresa 30.000 euros, pero quedaron pendientes las facturas de octubre a diciembre de 2018 y a las que se les ha sumado las de enero y febrero del corriente."Enero y febrero han sido dos meses en los que hemos tenido una situación complicada de liquidez, pero ya estamos actualizando los pagos", ha dicho Bonilla a Europa Press, al tiempo que ha lamentado las declaraciones "fuera de tono y de lugar" de la empresa, aunque ha rechazado entrar en polémica.Ha añadido que actualmente el pago medio a proveedores del Ayuntamiento de Jaén, según la información que recoge el Ministerio de Hacienda, supera los 500 días, y que cualquier empresa que concurre a un contrato con el Ayuntamiento "conoce perfectamente la situación en la que nos encontramos".En este sentido, ha apuntado que para el Ayuntamiento hay servicios que son prioritarios como es el de la Policía Local por lo que el pago a esta empresa se ha venido realizando "con regularidad", aunque en los meses de enero y febrero ha habido "un parón" por los problemas de liquidez, algo que "ya hemos logrado resolver".Cuando se le abonen las últimas cinco facturas, la deuda con esta empresa quedará reducida a un mes, periodo que desde Hacienda esperan poder mantener para que no se vean afectadas las siguientes facturas.El concejal ha incidido en que sus puertas están "siempre abiertas" para "atender y dar la cara" ante los proveedores del Ayuntamiento porque la situación de las arcas municipales "es la que es", aunque "se ha mejorado mucho" ya que "hace dos años hubiera sido impensable poder pagar a esta empresa con la regularidad que lo estamos haciendo".Bonilla ha reiterado el compromiso del gobierno local de pagar, como no puede ser de otra forma, a todos los proveedores y para ello se está trabajando con un calendario de pago que "no lo vamos a alterar, se recurra o no a los medios de comunicación" porque "nuestro objetivo es seguir pagando en la medida de nuestras posibilidades".Fue en marzo de 2018 cuando responsables municipales presentaron los cinco últimos nuevos vehículos. Son en concreto tres vehículos tipo 4x4, un vehículo de atestados y otro para el equipo de señalización. La adquisición se realizó a través de un contrato de adquisición sujeto conforme a un pliego de condiciones según ley que ha sido presupuestado en 212.000 euros y que finalmente fue adjudicado a la empresa Andacar 2000 por el sistema de 'renting', con un valor de 180.000 euros.--EUROPA PRESS--