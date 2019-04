Asaja reclama una atención diferenciada para el mundo rural en su II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores

Jaén.- Asaja reclama una atención diferenciada para el mundo rural en

El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha reclamado una atención diferenciada y "solidaria" hacia el mundo rural en la inauguración de su II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores que se está celebrando en Jaén capital bajo el lema 'Liderando el campo con los jóvenes' y al que asisten 300 agricultores y ganaderos de toda España.Barato, en declaraciones a los medios, ha indicado que se conformaría con que "las inversiones que se están haciendo en lo urbano se puedan hacer en el mundo rural". En esta línea, ha dicho que no pide actividades sino desarrollo, empleo y "que igual que estamos siendo solidarios con personas que tienen muchos problemas en sus países y tienen que emigrar, hay que ser solidarios con el mundo rural".Ser solidarios en el mundo rural, ha dicho el presidente de Asaja, pasa por implementar medidas como una tasa plana en Seguridad Social, pagar impuestos distintos a los del espacio urbano o bajar el precio del kilovatio hora, entre otras cuestiones. Asimismo, ha dicho que desde Asaja se va a seguir solicitando "las suficientes obras en infraestructuras para vertebrar nuestro país".Barato ha indicado que el presente en el mundo agrario pasa por temas meteorológicos y por la escasez de agua, hasta el punto de que "la situación es complicada en Andalucía, Castilla-La Mancha y en mucha parte del territorio nacional". Aunque en estas cuestiones "poco podemos hacer", lo que sí se puede hacer desde una organización agraria como Asaja es reclamar infraestructuras y dar condiciones al mundo rural para fijar la población.Barato también ha tenido palabras de agradecimiento para la Corona ya que el congreso será clausurado este jueves por Felipe VI, lo que demuestra "el interés que tiene por el sector agrario" y por un evento en el que durante dos días "vamos a hablar de lo nuestro, hablar de futuro y también de presente".También en sus declaraciones, el presidente nacional de Asaja se ha referido a la situación de los bajos precios del aceite de oliva. Ha pedido una "reflexión" de todos porque "no hay razones objetivas ni subjetivas para que el aceite tenga el precio que tiene en la actualidad".PROGRAMAEl encuentro de Asaja, que se celebra en el Teatro Infanta Leonor, contará con expertos que hablarán de temas como innovación en desarrollo agrario, nuevas tecnologías en técnicas de producción, internacionalización o despoblamiento rural y medidas para contrarrestarlo.Además, se presentarán casos de éxito dentro de España y habrá intercambio de experiencias con jóvenes agricultores del resto de Europa en una cita que se celebrará con el lema 'Liderando el campo con los jóvenes', según ha informado la organización agraria.La actividad ha comenzado con la bienvenida por parte del presidente de Asaja, Pedro Barato; junto a su homólogo en Jaén, Nicolás Vico, y la presidenta nacional de Asaja Joven, Paola del Castillo, así como la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Lozano; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes y el alcalde de la capital, Javier Márquez.El secretario general de Agricultura de la Junta, Vicente Pérez, ha sido el encargado de pronunciar la conferencia inaugural. También han hablado Jannes Maes, presidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA) y se ha celebrado la mesa redonda 'La Europa de los jóvenes agricultores', donde agricultores europeos han narrado sus propias experiencias.Este jueves el congreso se retomará con la mesa redonda 'Innovar, ¿por qué no?', donde diversos ponentes analizarán las últimas tecnologías y oportunidades sobre innovación en Agricultura y Ganadería. A las 11,30 horas, está previsto el acto de clausura, presidido por Felipe VI y que contará con la intervención de Pedro Barato; el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.--EUROPA PRESS--