Olivar en pendiente

Asaja-Jaén ha criticado "el torpedeo" que sufre el sector agrario por parte de algunos Grupos de Desarrollo Rural (PDRA 2014-2020) de la provincia de Jaén ya que, según el portavoz y gerente de la organización agraria, Luis Carlos Valero, "ni se desarrollan ni ayudan al mundo rural". Por eso, se han mostrado confiado en que la nueva Consejería ponga orden en lo que se ha convertido en una "línea más para cofinanciar a algunos ayuntamientos".Asaja Jaén ha explicado que estos grupos, creados como principal organismo para aprovechar los fondos Leader europeos a fin "de adaptarse y responder a los nuevos retos de las zonas rurales", tal y como reza en la normativa publicada por la propia Administración, "dan de lado a todos los proyectos relacionados con la agricultura en una provincia eminentemente agraria".La organización agraria apunta directamente a los grupos jiennenses de Sierra Mágina o El Condado y ha añadido que a pesar de que la normativa deja claro como uno de sus objetivos generales "la mejora de la competitividad de la agricultura", "están haciendo estrategias de espaldas a la realidad de la provincia".La organización agraria ha apuntado que el procedimiento para solicitar los proyectos es "largo, tedioso, complejo e ineficaz". Valero ha subrayado que la complejidad de las solicitudes hace que "los solicitantes se aburran y no pidan estas ayudas, con lo cual la potencialidad de crear empleo y fijar la población se ha perdido totalmente".Así, se llega a que "prácticamente las entidades públicas, ayuntamientos principalmente, son las que son capaces de sostener el tiempo y la financiación para conseguir que los proyectos salgan adelante". Luis Carlos Valero ha hecho hincapié en que "todas las ayudas que no se aprovechen en Andalucía, se pueden trasvasar para otras comunidades y para otras medidas contempladas en el PDR, por lo que los que lleguen ahora a la Administración deberían hacer lo posible porque cada euro se aproveche en proyectos que fijen la población a los pueblos y dinamicen la economía, entre los que se encuentra la agricultura".En este sentido, Asaja-Jaén ha pedido, además, una reunión presencial del comité de seguimiento del PDRA para aclarar el grado de ejecución de dicho plan a 31 de diciembre de 2018, ya que a 31 de diciembre de 2017 era del 12 por ciento. "No en vano, estamos a un año de la finalización del periodo", ha apuntado Valero.La organización agrarias ha señalado que en la Administración andaluza hay "poco personal" para gestionar el PDRA 2014-2020, que "tardan muchísimo en pagar y que rechazan multitud de proyectos" de solicitantes individuales y que no son entidades públicas, aludiendo a que existen ayudas o líneas complementarias que los financian, estén o no abiertas.Asaja-Jaén ha recordado que igualmente existen medidas adicionales con las que financiar a las entidades locales como la línea de 80 millones de euros abierta actualmente por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para financiar este tipo de proyectos para las Entidades Locales (EELL).--EUROPA PRESS--