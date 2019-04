Aqualia alerta de llamadas fraudulentas en su nombre para concertar visitas en domicilios

Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en Jaén, informa de que en los últimos días se han detectado llamadas telefónicas a domicilios de la ciudad, en las que, alegando supuestos problemas de presión y calidad del agua, unas personas que dicen ser "de la empresa de agua que está trabajando para el ayuntamiento en la zona" pretenden concertar citas para visitas a los domicilios donde realizar unas supuestas pruebas.Aqualia señala en un comunicado que no conoce la intención de estas personas para concertar estas citas, pero aclara que "en ningún caso realiza este tipo de campañas comerciales y que todo uso de su nombre para esta actividad constituye un ilícito penal".Desde el Servicio Municipal de Agua se incide en que el agua consumida en Jaén es analizada diariamente en la red de distribución en los puntos ya habilitados para ello, sin necesidad de acceder al interior de las viviendas. "Todos estos análisis dan como resultado que el agua es totalmente potable y no presenta ningún problema", se señala desde Aqualia.La regulación de los criterios de calidad que debe cumplir el agua de consumo está estrictamente controlada por la autoridad sanitaria, que en caso de que el agua tuviera cualquier problema, decretaría ésta como no apta y adoptaría las medidas oportunas para asegurar la salud de los usuarios. Pero, "no siendo este el caso, no existe ningún tipo de motivo que deba intranquilizar a los vecinos sobre la potabilidad del agua".--EUROPA PRESS--