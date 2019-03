AproJaén y Areda convocan una manifestación para pedir que se pueda regar el olivar jiennense de forma urgente

Jaén.- AproJaén y Areda convocan una manifestación para pedir que se

La Asociación Provincial de Regantes del Olivar (AproJaén) y la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda) han convocado para este viernes, 15 de marzo, una manifestación en la capital jiennense con el objetivo de exigir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la autorización inmediata para el riego de 15.000 hectáreas de olivar jiennense, en tanto se tramitan los riegos extraordinarios.Esta marcha partirá a las 10,00 desde la Plaza de Toros y recorrerá la Avenida de Granada, la Avenida de Madrid y la calle Baeza hasta finalizar en la Subdelegación del Gobierno de Jaén. Allí, entregarán un documento con sus reivindicaciones a la subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño. Los organizadores esperan la participación de más de 2.000 regantes de toda la provincia de Jaén.Esta situación afecta a más de 15.000 hectáreas de olivar repartidas en 22 municipios jiennenses, que pertenecen a más de 5.000 familias de olivareros. Las entidades convocantes cuentan con el respaldo de comunidades de regantes de toda la provincia de Jaén.La manifestación ha sido presentada en rueda de prensa por el presidente de AproJaén-Areda, Marcelo Morales, y el vicepresidente de AproJaén-Areda, Agustín Rodríguez; así como por Santiago García, regante afectado y socio de AproJaén-Areda.Marcelo Morales ha exigido a la CHG que emita las autorizaciones para que se pueda empezar a regar de manera urgente, pues "si esperamos más sería demasiado tarde y puede afectar de manera grave a la siguiente cosecha". Morales ha señalado que los regantes jiennenses comenzaron a solicitar este riego en el mes de diciembre y que, a fecha de hoy, siguen sin respuesta por parte del organismo de cuenca.Por su parte, Agustín Rodríguez ha mostrado su extrañeza por la "anómala" situación que viven este año, pues en ocasiones anteriores, en tanto se tramitaban las autorizaciones de riego extraordinario (las resoluciones suelen recibirse en junio o julio), la Comisión Permanente de la CHG venia autorizando los riegos mientras llegaban estas resoluciones."El problema es que ahora se han cambiado los criterios sin ningún tipo de justificación y no podemos esperar a junio para iniciar el riego. Como todo el mundo sabe, apenas está lloviendo y necesitamos regar para que la floración del olivo sea buena, nos estamos jugando buena parte de la próxima cosecha", ha afirmado.Además, Rodríguez ha apuntado que la provincia de Jaén "está marginada y discriminada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al menos desde 2011, cuando se abren procedimiento de regulación de regadíos en las provincia de Sevilla y Córdoba. A fecha de hoy ya tienen prácticamente las concesiones, mientras que en Jaén seguimos esperando a que se inicien los procedimientos de regulación".En este sentido, ha incidido en que en la provincia de Jaén hay un total de 50.000 hectáreas de regadío que están a la espera de poder regularizarse definitivamente, lo que está ocasionando "numerosos problemas a muchos agricultores", que encuentran dificultades para acceder a subvenciones por tener riego y que no esté regularizado.Por ello, ha reclamado que se finalice de forma urgente los procedimientos de regularización para los regadíos de la provincia de Jaén, entre los que se encuentran las 15.000 hectáreas sometidas a los riegos extraordinarios. "No podemos seguir así toda la vida pues, como recoge la Ley de Aguas, las autorizaciones temporales que son los riegos extraordinarios se otorgan a quienes tiene expectativas de Derecho, y nosotros venimos regando legalmente desde el año 2011 y anteriores", ha afirmado.Rodríguez ha pedido que se reúna la comisión permanente de forma inmediata para autorizar los riegos de forma urgente en estas 15.000 hectáreas. "Los que tienen sus concesiones de agua ya están regando debido a la ausencia de lluvias, mientras que los que dependen de los riegos extraordinarios no pueden, pues ni cuentan con las concesiones de aguas ni se nos autoriza a poder regar ahora que lo necesitan", ha señalado.Por su parte, el agricultor Santiago García ha dicho que "lo único que estamos pidiendo es poder regar, pues hay regantes que tiene las balsas llenas y no puede utilizarlas porque no cuentan con la autorización necesaria. Necesitamos que nos permitan regar ya, porque como todo siga así, vamos a perder la cosecha".--EUROPA PRESS--