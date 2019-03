Jaén.- Andaltec se marca como línea de actuación para 2019 el mejorar

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec), con sede en Martos (Jaén), se ha marcado como reto para 2019 mejorar "la mala imagen" del plástico. Por eso, Andaltec llevará a cabo proyectos de investigación, prestará servicios tecnológicos y participará en iniciativas públicas o privadas que persigan actuaciones divulgativas a favor de combatir el daño que está ocasionando en el sector la mala imagen que se está dando al plástico a la sociedad.El objetivo es centrarse en alternativas sostenibles, saludables y respetuosas con el medio ambiente. Actuación que ya se ha iniciado en Andaltec con la jornada técnica de plástico biodegradable, que reunió con éxito a más de cien profesionales de toda España y recibió inscripciones hasta de México e Italia.Así ha quedado de maifiesto en la reunión del Patronato de la Fundación Andaltec donde en cuanto a las perspectivas para el año 2019 se han presentado otras dos líneas más de actuación, a acometer con carácter urgente y en complicidad con las instituciones provinciales y regionales, a favor de la sostenibilidad de la industria y la creación de empleo de calidad.Una es la puesta en marcha del Clúster del Plástico y aprovechar la sinergia de las diversas tecnologías, know how, y productos del tejido industrial, promoviendo el trabajo colaborativo. Otra es la continua apuesta por la formación estableciendo alianzas con entidades como la Universidad de Jaén, y la organización de actividades propias de primer nivel.El encuentro también ha servido para hacer balance sobre 2018, una año en el que Andaltec ha trabajado sobre 86 proyectos de I+D de carácter nacional e internacional y ha aumentado el número de clientes atendidos durante el año 2018. Además ha sido un año, según se informa desde Andaltec en un comunicado, en el que se ha logrado aumentar las cifras en sus tres ámbitos de actuación como son consultas, servicios tecnológicos avanzados y proyectos de I+D.A lo largo del año pasado, los investigadores del centro cerraron también 116 proyectos de I+D y prestaron servicios tecnológicos a 140 clientes ubicados en diez países de cuatro continentes. El gerente de Andaltec, José María Navarro, ha realizado un balance "muy positivo" y ha dejado claro que "2018 ha sido un año de consolidación después de varios años de rápido crecimiento y expansión del centro".Ha añadido que "cada vez sean más las empresas de España y otros países que se beneficien de la actividad innovadora de Andaltec" y ha subrayado que el centro es "el departamento de I+D de las pymes que no pueden tener uno propio y, por otra parte, somos la puerta de acceso de las grandes empresas a grandes proyectos nacionales y europeos de I+D".La reunión del patronato ha contado con la participación del alcalde de Martos, Víctor Torres; el delegado de Empleo, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Francisco Martínez; y el presidente de la Fundación Andaltec, Francisco Buenaño.Andaltec es un Centro Tecnológico Nacional certificado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que cuenta con una plantilla de 140 profesionales y más de 10.000 metros cuadrados de instalaciones, lo que lo convierte en uno de los más grandes de Andalucía. Su sede en Martos posee equipos científicos de última generación para la investigación en nuevos materiales, desarrollo y validación de nuevos productos, así como optimización de procesos.--EUROPA PRESS--