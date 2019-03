Javier Márquez y Jesús Estrella.

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), y el delegado territorial de Fomento y Cultura de la Junta, Jesús Estrella, han destacado su disposición para "relanzar" proyectos "muy dormidos en la capital.Ha sido en la reunión que han mantenido este viernes, la primera desde que la Junta definió su nueva estructura en la provincia, de modo que Márquez ha dado la bienvenida a Estrella en esta nueva responsabilidad, seguro de que "está absolutamente preparado para afrontar los retos" de la ciudad y la provincia.En este sentido, ha subrayado el "apoyo mutuo" de Ayuntamiento y Gobierno andaluz, que "trabajan ya para desatascar" actuaciones necesarias que han estado paralizadas, según ha informado en una nota el Consistorio.Por su parte, Estrella ha garantizado una "colaboración" que, a su juicio, con el anterior gobierno de la Junta "nunca existió". Una época, según ha dicho, que "ya ha pasado", de modo que ahora "las premisas fundamentales será la colaboración y lealtad institucional""Vamos a retomar todos estos proyectos y, en función de las prioridades que nos indique, estableceremos esa hoja de ruta para que comiencen a ser realidades para esta capital", ha afirmado el delegado no sin lamentar que, por desgracia para Jaén capital son muchos".Entre otras cuestiones pendientes, el alcalde ha aludido al tranvía, después de que, a su juicio, los anteriores responsables socialistas de la Junta plantearan "una mera polémica electoral" con respecto a los vagones y su no inclusión en los costes de explotación, como defiende el Ayuntamiento.De este modo, se trabaja "para concretar un futuro convenio según lo acordado" en mayo de 2018 entre ambas administraciones, que contemplaba, entre otras cuestiones, el reparto del déficit de explotación al 75-25 por ciento Junta-Ayuntamiento y la entrega de la infraestructura al Gobierno autonómico para su gestión.El alcalde ha apuntado, en todo caso, que el tranvía "no podrá funcionar hasta después de las elecciones", punto en el que ha hablado de la licitación por parte de la Junta de la asesoría para elaborar el pliego para su explotación."No tiene mucho sentido y demuestra que el PSOE sólo quería dilatar en el tiempo este asunto, pues tiene funcionarios perfectamente cualificados y con sobrada experiencia como para licitar directamente y no tener que dar lugar a licitar gabinetes externos que vuelvan a licitar a su vez", ha comentado.Márquez ha indicado que, una vez que se haga la licitación de explotación y se adjudique a una empresa, ésta tendrá que arreglar los desperfectos existentes en el tranvía. Ha añadido, que necesitará un mínimo de cuatro o cinco meses, "un tiempo que deja ver claro que no se podrá poner en funcionamiento antes de finales de este año".Junto a este asunto, en el encuentro han tratado otros, como son el patrimonio cultural, Marroquíes Bajos o Las Protegidas. "Y muchos otros que esta ciudad necesita y se deben priorizar para que Jaén se vea beneficiada de esta lealtad institucional que precisa con la Junta porque en los últimos 30 años ha estado muy abandonada", ha afirmado.--EUROPA PRESS--