Jaén.- Alcalde de Andújar (PSOE) asegura "total normalidad" en el Ayun

El alcalde de Andújar (Jaén), Francisco Huertas (PSOE), ha garantizado que el Ayuntamiento "funciona y seguirá funcionando con total normalidad" tras la salida de dos concejales socialistas del equipo de gobierno que forman junto a la única edil andalucista.En concreto, Luis Salas y Jesús del Moral han registrado esta semana la renuncia a sus delegaciones --el primero de Servicios e Infraestructuras Urbanas y Agricultura y el segundo de Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Turismo y Seguridad Ciudadana-- y el paso al grupo de no adscritos ante lo que consideran una "falta de confianza y comunicación" por parte de Huertas.Éste ha comparecido este viernes junto a los otros siete ediles del PSOE para analizar la situación planteada con ambas dimisiones y, según ha informado el Consistorio andujareño, ha trasladado un mensaje de tranquilidad, ya que se mantiene su actividad diaria."Voceros de la oposición han intentado en los últimos días generar una falsa situación de incertidumbre para poner en tela de juicio el normal funcionamiento del Ayuntamiento y nada más lejos de la realidad. Funciona y seguirá funcionando con total normalidad", ha asegurado.En este sentido, ha insistido en el compromiso del equipo de Gobierno, que ha calificado como "el mejor y más comprometido conjunto de hombres y mujeres, que va a redoblar esfuerzos para seguir trabajando en el proyecto de transformación y de generación de riqueza y empleo" en la ciudad.Asimismo, ha detallado la reasignación de las carteras que ocupaban los dos ediles dimitidos y que recaerán en él mismo, que se encargará de Desarrollo Económico (que incluye la Estrategia DUSI); Pedro Luis Rodríguez, que asume Seguridad Ciudadana; Alma Cámara, Participación Cuidadana, Transparencia, Gobierno Abierto y Turismo; Juan Lucas García, Servicios e Infraestructuras Urbanas, y Paco Plaza, Agricultura.Huertas, ante lo que ha calificado de "zozobra" mediática de los últimos días, ha subrayado que el gobierno local "no ha parado de trabajar ni un solo instante para seguir con su hoja de ruta que tan buenos resultados está permitiendo cosechar en este mandato municipal".Estos resultados, según ha añadido, son fruto del esfuerzo de todos los concejales que le acompañan en el equipo de gobierno. "Nos une un interés común, que es Andújar. De hecho, nuestra acción de gobierno se rige únicamente por lo mejor para nuestra ciudad y en eso venimos perseverando en estos últimos cuatro años", ha destacado no sin rechazar posibles éxitos individuales.CORTINA DE HUMOAl hilo, el alcalde ha remarcado la lealtad y confianza que ha existido en el seno del equipo gubernamental, "sólo rota por dos personas que tergiversan su significado para levantar una cortina de humo que nada tiene que ver con los intereses generales de los vecinos y las vecinas de Andújar"."Además, flaco favor hacen a la democracia cuando tampoco aceptan entregar sus actas de concejales, que lograron al formar parte del proyecto socialista en las últimas Elecciones Municipales", ha manifestado.Con la salida de ambos concejales, el gobierno municipal se queda con nueve integrantes --ocho del PSOE y la única edil andalucista-- frente a los doce que suma el resto de la Corporación: nueve concejales del PP, uno de IU y Salas y Del Moral como no adscritos.--EUROPA PRESS--