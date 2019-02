Adelante Andalucía pide a la Junta un sistema eficaz que garantice estabilidad en los precios del aceite de oliva

El parlamentario andaluz de Adelante Andalucía en la provincia de Jaén, José Luis Cano, ha registrado una iniciativa parlamentaria con la que insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a adoptar medidas que garanticen la estabilidad de los precios del aceite de oliva y eviten "la volatilidad" que sufre el mercado oleícola.Según el Consejo Oleícola Internacional, la producción mundial de aceite de oliva será de 3,1 millones de toneladas aproximadamente, de las cuales Jaén producirá unas 685.000 toneladas. La cosecha de aceituna en esta campaña podría augurar buenas noticias para el sector oleícola pero la realidad es que "hay una bajada de precio en origen del aceite de oliva situándose próximos a los costes de producción, que tanto el Observatorio de la Junta de Andalucía como el Consejo Oleícola Internacional sitúan en torno a 2,30 euros".En esta línea, el parlamentario andaluz José Luis Cano, ha instado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en funcionamiento medidas que regulen el precio del aceite de oliva, ya que el sector oleícola no es excedentario, es decir, los niveles de producción y consumo están equilibrados, por lo que "desde nuestro grupo parlamentario, entendemos que no existen razones para la caída de los precios en el sector".Además este sector es "un motor fundamental en el sistema económico de Andalucía y principalmente de la provincia de Jaén y cuya caída de precios supondrá una gran perdida económica".Por ello, desde Adelante Andalucía se han registrado tres preguntas en el Parlamento andaluz para saber si la Junta está dispuesta a tomar medidas que garanticen la estabilidad del precio del aceite de oliva y por tanto, "sean rentables a productores y beneficiosos a consumidores".Además se pregunta si el Gobierno andaluz "tiene previsto consensuar con los representantes del sector un sistema eficaz de regulación del mercado para impedir fluctuaciones de precios del aceite de oliva", así como las medidas que va a adoptar para que otras administraciones públicas o entidades privadas "no colaboren en el tráfico de aceite de oliva desde países extracomunitarios hacía países de la Unión Europea.--EUROPA PRESS--