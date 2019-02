Adelante Andalucía critica que el nuevo Gobierno andaluz no tenga la creación de empleo como prioridad

Jaén.- Adelante Andalucía critica que el nuevo gobierno andaluz no ten

Adelante Andalucía ha criticado que el nuevo Gobierno andaluz no tenga la creación de empleo como prioridad. En el balance del primer mes, el parlamentario de Adelante Andalucía por la provincia de Jaén, José Luis Cano, ha incidido en que la prioridad de la formación en la provincia será el empleo y las reivindicaciones históricas en materia de infraestructuras.José Luis Cano, junto a la responsable de Organización de Podemos Jaén, Inés Gila, y al coordinador provincial de IU, Francisco Javier Damas, han ofrecido una rueda de prensa en la que han apuntado que los dos primeros consejos de Gobierno "dan la medida exacta del nuevo gobierno: sin rumbo, sin coordinación, sin funcionar porque no se ponen de acuerdo sobre las competencias de cada uno".Según Cano, "lo único que sí han hecho es bajarle el impuesto de sucesiones y donaciones a los más ricos, subirle sueldos y mantener privilegios a los altos cargos, como es el caso de las ayudas que seguirán recibiendo para alquilar vivienda en Sevilla".Esto evidencia, según ha dicho el parlamentario de Adelante Andalucía, que "no tienen ni idea de lo que Andalucía necesita" porque "andan medio zombis vendiendo humo, anunciando cosas que ya estaban anunciadas, blanqueando medidas del anterior gobierno, manteniendo los mismos privilegios pero ahora para los suyos" por lo que se demuestra que "PP, CS y VOX no son regeneradores, son los degeneradores de la política".Ha aludido al consejero de Economía andaluz, Rogelio Velasco, por haber reconocido que el Gobierno andaluz no cumplirá sus dos grandes promesas electorales como son la creación de 600.000 empleos y la bajada masiva de impuestos.Frente a ello, Adelante Andalucía en la provincia de Jaén ha incidido en que su prioridad para estos cuatro años son las propuestas para crear empleo y las reivindicaciones históricas de la provincia como la autovía de Torredonjimeno a El Carpio, el plan de reindustrialización de la N-IV, diversas infraestructuras en la provincia de Jaén, el complejo logístico del puerto seco (Linares, Andújar y Bailén) y el Hospital de Alta Resolución en La Carolina, entre otras."Jaén debe ser una prioridad para este nuevo ejecutivo, las inversiones deberán ser una realidad", ha finalizado José Luis Cano, que ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación programada por las 'Marchas de la Dignidad' este próximo 28 de Febrero en Sevilla.En el primer mes de legislatura, Adelante Andalucía ha presentado 16 iniciativas parlamentarias y "nuestro objetivo es dar voz y soluciones a las necesidades de los 97 municipios de Jaén", ha dicho Cano.--EUROPA PRESS--