La cabeza de lista de Ciudadanos por Jaén al Congreso de los Diputados, Marián Adán, ha asegurado que la intención de la formación naranja "es poner a Jaén en el mapa", al tiempo que ha señalado que "uno puede cambiar de partido --abandonó el PP tras la crisis por el congreso provincial de 2017--, pero de valores no".Así lo ha indicado este jueves a Europa Press después de que la Ejecutiva nacional de (Cs) haya dado a conocer, previa propuesta de la Secretaría de Acción Política y Organización, a las tres personas que liderarán la candidatura a la Cámara Baja por Córdoba, Huelva y Jaén, donde no se han celebrado primarias.Adán, que ha agradecido la confianza depositada en ella, ha puesto de relieve que la formación naranja "cada vez va avanzando más, haciendo más partido y teniendo más expectativas" en el territorio jiennense. "Nuestra idea es que Cs tenga ya representación en el Congreso", ha subrayado.En este sentido, ha aludido a los "buenos resultados" que se han ido obteniendo y, como responsable de Implantación en la provincia desde 2018, ha destacado que se ha "duplicado la afiliación en prácticamente un año y se han creado en torno a 25 estructuras nuevas, de ellas la mayoría agrupaciones"."De no tener representación autonómica hemos pasado a tener dos diputados (Mónica Moreno y Enrique Moreno)", ha añadido quien también fue directora de la campaña de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre en Jaén.Con respecto a las generales del 28 de abril y la próxima legislatura, ha precisado que la lucha de Cs "va a ser básicamente reivindicar que Jaén tiene que ponerse en el mapa y, por lo tanto, hay que luchar por unas infraestructuras dignas y una defensa muy férrea del olivar".BANDERAS"Esas son las dos banderas que va a llevar Ciudadanos a gala y que va a defender tanto en Madrid como con Enrique y Mónica en el Parlamento andaluz. Creemos que son la esencia y lo que más necesita la provincia", ha afirmado.Adán, que ha dicho desconocer hasta ahora el resto de integrantes de la candidatura, se ha mostrado "totalmente segura" de que serán personas que "aportarán talento, formación y muchas ganas de poner a Jaén en el mapa" procedentes de la sociedad civil, como, a su juicio, ocurre en su caso, ya que "jamás he tenido ningún vínculo laboral con ningún partido".No obstante, cuestionada por su anterior militancia en el PP --con el que fue concejala en Quesada y del que salió tras el convulso congreso provincial de 2017, en el que fue mano derecha del candidato crítico, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, también fuera del partido y candidato de Cs a la Alcaldía--, ha considerado que quedó de manifiesto que quienes lo dejaron lo hicieron pensando que sus "valores no cambian".Al hilo, ha defendido que "uno puede cambiar de partido, pero de valores no", punto en el que ha señalado que "nadie podía negar lo que ocurrió" en ese cónclave e, "incluso, el partido lo reconoció, había una declaración del Comité de Derechos y Garantías diciendo que se estaban violando los estatutos"."Por lo tanto, creo que en ese sentido poco tienen que decir aquellos que hoy día tienen un presidente de honor imputado por cinco delitos de corrupción (en alusión a José Enrique Fernández de Moya y el caso Matinsreg). Lo que hicimos no fue una huida, fue un reconocimiento de nuestros valores", ha comentado Adán preguntada por si teme que ello pueda afectar de alguna manera a la candidatura.--EUROPA PRESS--